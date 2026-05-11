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Torneo Apertura

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Sport Boys 0-0 Universitario

La fecha número 14 del Torneo Apertura ha llegado a su final después del Sport Boys vs Universitario.

Miguel Trauco y Jorge Murrugarra.
© Liga 1Miguel Trauco y Jorge Murrugarra.

Se acabó la jornada número 14 del Torneo Apertura y cada vez falta menos para el final de este certamen. En este caso ya se disputaron todos los partidos y la tabla de posiciones quedó bastante pareja en la búsqueda por el primer lugar.

Entre los partidos más importantes de la fecha estuvo el choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Duelo que acabó con un empate 1-1, juego que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva y que tuvo golazos. Gustavo Cazonatti por parte de los ‘celestes’, mientras que Esteban Pavez puso la paridad.

Por otro lado, Los Chankas sacaron un empate ajustado ante Cusco FC que les permite seguir de cerca a los ‘Blanquiazules’. Permitiéndose mantenerse a la espera de una caída para ponerse primeros. Cienciano es otro que ha vuelto a la vida, se ubican 4 por debajo de los ‘íntimos’ después de lograr vencer a Atlético Grau en condición de visitante.

Mientras tanto, Sport Boys tuvo un empate sin goles ante Universitario de Deportes. Los ‘cremas’ se quedaron con uno menos pronto en el partido, lo que hizo que no puedan tener un gran juego, a pesar de eso lograron un empate de visita.

Así va la tabla del Torneo Apertura en la fecha 14

#EquipoPVEDDIFFPTS
1Alianza Lima141031+1833
2Los Chankas14932+630
3Cienciano14923+1229
4Universitario14743+925
5Melgar14635+421
6Cusco14635-421
7Comerciantes Unidos14554+120
8Deportivo Garcilaso14545-219
9Alianza Atlético14455+217
10ADT14455+117
11Moquegua14527-517
12Sporting Cristal14446016
13UTC14446-316
14Sport Huancayo14437-615
15ADC Juan Pablo II14437-1315
16Sport Boys14347-613
17Cajamarca14338-712
18Atlético Grau14248-710

Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura

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Así se quedaron los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura.

Partidos jugados:

  • UTC 1-2 FC Cajamarca
  • CD Moquegua 2-2 ADT
  • Atlético Grau 1-2 Cienciano
  • Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal
  • Sport Huancayo 2-1 Juan Pablo II College
  • Comerciantes Unidos 1-1 Melgar
  • Cusco 1-1 Los Chankas
  • Deportivo Garcilaso 2-1 Alianza Atlético
  • Sport Boys 0-0 Universitario

Datos Claves

  • Alianza Lima lidera la tabla del Torneo Apertura con 33 puntos acumulados.
  • Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 14.
  • Los Chankas marcha segundo con 30 puntos luego de empatar contra Cusco FC.
Bruno Castro
Bruno Castro
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