Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Sport Boys 0-0 Universitario

Se acabó la jornada número 14 del Torneo Apertura y cada vez falta menos para el final de este certamen. En este caso ya se disputaron todos los partidos y la tabla de posiciones quedó bastante pareja en la búsqueda por el primer lugar.

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Entre los partidos más importantes de la fecha estuvo el choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Duelo que acabó con un empate 1-1, juego que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva y que tuvo golazos. Gustavo Cazonatti por parte de los ‘celestes’, mientras que Esteban Pavez puso la paridad.

Por otro lado, Los Chankas sacaron un empate ajustado ante Cusco FC que les permite seguir de cerca a los ‘Blanquiazules’. Permitiéndose mantenerse a la espera de una caída para ponerse primeros. Cienciano es otro que ha vuelto a la vida, se ubican 4 por debajo de los ‘íntimos’ después de lograr vencer a Atlético Grau en condición de visitante.

Mientras tanto, Sport Boys tuvo un empate sin goles ante Universitario de Deportes. Los ‘cremas’ se quedaron con uno menos pronto en el partido, lo que hizo que no puedan tener un gran juego, a pesar de eso lograron un empate de visita.

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Así va la tabla del Torneo Apertura en la fecha 14

# Equipo P V E D DIFF PTS 1 Alianza Lima 14 10 3 1 +18 33 2 Los Chankas 14 9 3 2 +6 30 3 Cienciano 14 9 2 3 +12 29 4 Universitario 14 7 4 3 +9 25 5 Melgar 14 6 3 5 +4 21 6 Cusco 14 6 3 5 -4 21 7 Comerciantes Unidos 14 5 5 4 +1 20 8 Deportivo Garcilaso 14 5 4 5 -2 19 9 Alianza Atlético 14 4 5 5 +2 17 10 ADT 14 4 5 5 +1 17 11 Moquegua 14 5 2 7 -5 17 12 Sporting Cristal 14 4 4 6 0 16 13 UTC 14 4 4 6 -3 16 14 Sport Huancayo 14 4 3 7 -6 15 15 ADC Juan Pablo II 14 4 3 7 -13 15 16 Sport Boys 14 3 4 7 -6 13 17 Cajamarca 14 3 3 8 -7 12 18 Atlético Grau 14 2 4 8 -7 10

Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura

Así se quedaron los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura.

Partidos jugados:

UTC 1-2 FC Cajamarca

CD Moquegua 2-2 ADT

Atlético Grau 1-2 Cienciano

Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal

Sport Huancayo 2-1 Juan Pablo II College

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar

Cusco 1-1 Los Chankas

Deportivo Garcilaso 2-1 Alianza Atlético

Sport Boys 0-0 Universitario

Datos Claves

Alianza Lima lidera la tabla del Torneo Apertura con 33 puntos acumulados.

lidera la tabla del con acumulados. Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 14 .

igualó ante por la . Los Chankas marcha segundo con 30 puntos luego de empatar contra Cusco FC.