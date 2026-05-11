Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Apertura después del Sport Boys 0-0 Universitario

Se acabó la jornada número 14 del Torneo Apertura y cada vez falta menos para el final de este certamen. En este caso ya se disputaron todos los partidos y la tabla de posiciones quedó bastante pareja en la búsqueda por el primer lugar.
Entre los partidos más importantes de la fecha estuvo el choque entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Duelo que acabó con un empate 1-1, juego que se disputó en el estadio Alejandro Villanueva y que tuvo golazos. Gustavo Cazonatti por parte de los ‘celestes’, mientras que Esteban Pavez puso la paridad.
Por otro lado, Los Chankas sacaron un empate ajustado ante Cusco FC que les permite seguir de cerca a los ‘Blanquiazules’. Permitiéndose mantenerse a la espera de una caída para ponerse primeros. Cienciano es otro que ha vuelto a la vida, se ubican 4 por debajo de los ‘íntimos’ después de lograr vencer a Atlético Grau en condición de visitante.
Mientras tanto, Sport Boys tuvo un empate sin goles ante Universitario de Deportes. Los ‘cremas’ se quedaron con uno menos pronto en el partido, lo que hizo que no puedan tener un gran juego, a pesar de eso lograron un empate de visita.
Así va la tabla del Torneo Apertura en la fecha 14
|#
|Equipo
|P
|V
|E
|D
|DIFF
|PTS
|1
|Alianza Lima
|14
|10
|3
|1
|+18
|33
|2
|Los Chankas
|14
|9
|3
|2
|+6
|30
|3
|Cienciano
|14
|9
|2
|3
|+12
|29
|4
|Universitario
|14
|7
|4
|3
|+9
|25
|5
|Melgar
|14
|6
|3
|5
|+4
|21
|6
|Cusco
|14
|6
|3
|5
|-4
|21
|7
|Comerciantes Unidos
|14
|5
|5
|4
|+1
|20
|8
|Deportivo Garcilaso
|14
|5
|4
|5
|-2
|19
|9
|Alianza Atlético
|14
|4
|5
|5
|+2
|17
|10
|ADT
|14
|4
|5
|5
|+1
|17
|11
|Moquegua
|14
|5
|2
|7
|-5
|17
|12
|Sporting Cristal
|14
|4
|4
|6
|0
|16
|13
|UTC
|14
|4
|4
|6
|-3
|16
|14
|Sport Huancayo
|14
|4
|3
|7
|-6
|15
|15
|ADC Juan Pablo II
|14
|4
|3
|7
|-13
|15
|16
|Sport Boys
|14
|3
|4
|7
|-6
|13
|17
|Cajamarca
|14
|3
|3
|8
|-7
|12
|18
|Atlético Grau
|14
|2
|4
|8
|-7
|10
Partidos de la fecha 14 del Torneo Apertura
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Así se quedaron los partidos del Torneo Apertura en esta jornada número 14 del Torneo Apertura.
Partidos jugados:
- UTC 1-2 FC Cajamarca
- CD Moquegua 2-2 ADT
- Atlético Grau 1-2 Cienciano
- Alianza Lima 1-1 Sporting Cristal
- Sport Huancayo 2-1 Juan Pablo II College
- Comerciantes Unidos 1-1 Melgar
- Cusco 1-1 Los Chankas
- Deportivo Garcilaso 2-1 Alianza Atlético
- Sport Boys 0-0 Universitario
Datos Claves
- Alianza Lima lidera la tabla del Torneo Apertura con 33 puntos acumulados.
- Alianza Lima igualó 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 14.
- Los Chankas marcha segundo con 30 puntos luego de empatar contra Cusco FC.