Tras empatar con Universitario: Luis Urruti se quebró en vivo mientras daba entrevista por estado de salud de su madre

Luis Urruti está viviendo un momento complicado. El jugador del Sport Boys, después de empatar 2-2 ante Universitario. No aguantó su emoción.

El futbolista uruguayo nacionalizado peruano, Luis Urruti, se convirtió en el gran protagonista de la jornada tras el vibrante empate 2-2 entre Sport Boys y Universitario de Deportes.

Publicidad

Luis Urruti jugando con un familiar delicado

Luego de disputar un compromiso de máxima exigencia que superó los 100 minutos de juego, la figura del cuadro rosado no aguantó la emoción y rompió en un desgarrador llanto sobre el terreno de juego.

Luis Urruti sostenido por sus compañeros de Sport Boys. (Foto: X).

Aunque inicialmente se asumió que sus lágrimas obedecían al extenuante desgaste físico frente a su exequipo, la verdadera causa respondía a una difícil encrucijada personal que atraviesa su familia.

Publicidad

El desgarrador llanto de Tito Urruti en la cancha

‘Tito’ cayó rendido boca abajo sobre el césped apenas concluyó el partido, dejando al descubierto la inmensa carga emocional con la que disputó cada minuto del compromiso.

La emotiva escena generó una rápida reacción en el campo, donde compañeros de Sport Boys y futbolistas de Universitario se acercaron de inmediato para abrazarlo y brindarle contención.

El trasfondo de su dolor es sumamente delicado: su madre se encuentra gravemente delicada de salud en Uruguay, situación que mantuvo al atacante con el corazón dividido antes del pitazo inicial.

Publicidad

Sus conmovedoras declaraciones en zona mixta

Posteriormente, en la zona mixta, el delantero confirmó que viajará a su país natal para acompañar a su progenitora. “Es complicado. Mañana viajo a Uruguay. Mi madre está muy mal, pero es parte de la vida. Voy para allá porque quiero estar sus últimos días con ella, para disfrutarla”, manifestó.

Urruti concluyó entre lágrimas revelando que jugó solo por pedido de ella. “Hoy jugué porque ella me lo pidió. Me vacié por ella, más que nada. Como te digo, ella me lo pidió. Lo único que le pido a la vida es que…”, expresó antes de quebrarse por completo y recibir el respaldo inmediato de la prensa presente.

Publicidad

DATOS CLAVE