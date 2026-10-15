Jairo Concha respondió a quienes critican su bajo rendimiento con la camiseta de Universitario

El mal momento de Jairo Concha está siendo notorio. Al punto de que salió a responder, las críticas por su juego. Esto dijo el volante crema.

El mal momento futbolístico que atraviesa Jairo Concha se convirtió en tema de conversación entre la hinchada merengue. Frente a los crecientes cuestionamientos por su desempeño en el campo, el mediocampista decidió pronunciarse abiertamente.

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A través de sus canales oficiales, el jugador tomó la palabra para dar la cara ante la afición crema. Con un claro mensaje, buscó calmar la tensión generada en torno a sus actuaciones recientes.

Jairo Concha en su cuenta de Instagram. (Foto: Redes sociales).

El descargo de Jairo Concha en sus redes sociales

El volante con pasado en Alianza Lima hizo frente a las opiniones negativas compartiendo una reflexión sobre su nivel. En medio del clima adverso, el futbolista mostró optimismo sobre el camino a seguir.

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“Con humildad, trabajo y fe, confío en que vendrán tiempos mejores”, expresó la figura merengue en su cuenta de Instagram. La frase reflejó su firme convicción de superar el bajón deportivo.

Un mensaje enfocado en su mejora dentro de Universitario

Acompañando su escrito, Concha publicó una fotografía del reciente encuentro de Universitario frente a FBC Melgar en el Estadio Monumental. La imagen reafirmó su permanencia en el cuadro titular pese a la exigencia de la tribuna.

De este modo, el mediocampista ratificó su compromiso de recuperar la trascendencia en el esquema de Universitario. La plantilla confía en su capacidad técnica para ser el conductor del equipo.

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El reto de Fabián Bustos y el objetivo del tetracampeonato

El futbolista tendrá la oportunidad de validar sus palabras en las próximas fechas del Torneo Clausura. La exigencia de la temporada obliga a mantener la máxima regularidad en cada jornada.

Bajo la conducción táctica de Fabián Bustos, la escuadra crema apunta a recuperar la contundencia futbolística. La meta final se mantiene firme en la búsqueda del histórico tetracampeonato.

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