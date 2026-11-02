Javier Rabanal perdió los papeles y se insultó con periodista tras la caída de Cusco FC ante Sport Boys

El técnico de Cusco FC fue protagonista de su reciente conferencia de prensa. Javier Rabanal, perdió ante Sport Boys, y peleó con periodista.

El fútbol peruano volvió a convertirse en el centro de la atención mediática debido a un grave incidente ocurrido fuera de las canchas tras el pitazo final. Javier Rabanal, el estratega español al mando de Cusco FC, protagonizó un bochornoso y sumamente tenso altercado durante la conferencia de prensa oficial posterior al último compromiso disputado por su equipo en el torneo local.

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La dolorosa derrota por la mínima diferencia frente a Sport Boys dejó los ánimos sumamente caldeados dentro de la delegación del conjunto imperial. La frustración acumulada por el resultado adverso y el complicado momento futbolístico del club se hicieron evidentes desde el primer instante en que el entrenador de formación europea tomó asiento frente a los micrófonos de los medios de comunicación.

Javier Rabanal recién fue presentado en Cusco FC para la segunda parte del año. (Foto: X).

El detonante en la conferencia de prensa

La controversia estalló en la sala cuando un periodista asistente le consultó de manera directa al estratega sobre cuál era exactamente el trabajo táctico, físico y estratégico que realizaba con el plantel profesional a lo largo de cada semana.

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La interrogante no fue para nada bien recibida por el técnico español, quien interpretó la consulta como una clara falta de respeto hacia su trayectoria, así como un cuestionamiento infundado a su capacidad y a la metodología de su comando técnico.

El cruce verbal y el insulto en vivo

Lejos de mantener la compostura habitual en este tipo de eventos, Rabanal perdió por completo los papeles de manera intempestiva, se levantó bruscamente de su asiento y fue a buscar directamente al comunicador para encararlo a muy corta distancia.

En medio de la estupefacción de todos los reporteros y asistentes presentes en la sala, el DT de Cusco FC le gritó enfurecido: “Vaya a Oropesa a ver el trabajo. Ignorante”, haciendo referencia directa a la localidad cusqueña donde la plantilla entrena diariamente a puertas abiertas.

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😳🇵🇪 Javier Rabanal, entrenador de Cusco F.C., SE LEVANTÓ DE LA CONFERENCIA PARA IR A BUSCAR A UN PERIODISTA.



⚠️ Le habían preguntado CUÁL ERA EL TRABAJO QUE HACE EN LA SEMANA.



Rabanal se levantó y le respondió: ‘VAYA A OROPESA A VER EL TRABAJO. IGNORANTE’”. ‼️… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 2, 2026

Repercusión internacional del altercado

El abrupto y escandaloso final de la comparecencia, sumado a la furiosa reacción del adiestrador europeo, no tardó en ser difundido masivamente a través de las plataformas digitales. Las imágenes y videos de la agresión verbal comenzaron a dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos, siendo replicados por importantes portales deportivos internacionales.

El vergonzoso incidente ha generado una encendida polémica en el entorno del balompié nacional e internacional sobre el manejo de la presión en el fútbol de alto rendimiento, reabriendo la discusión sobre los límites del respeto mutuo que deben existir entre los periodistas y los directores técnicos.

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