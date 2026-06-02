¿Cuál es el fixture confirmado de Universitario para el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes tiene listo su fixture para lo que será el Torneo Clausura en busca del Tetracampeonato. Conoce todos los detalles.

Universitario de Deportes busca volver a ganar un título y para eso necesita mejorar mucho. El Torneo Clausura va a ser clave para los ‘cremas’ con la intensión de seguir con chances de ganar el Tetracampeonato. Pero no va a ser nada sencillo afrontar los partidos que le tocarán en este certamen nacional.

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En este caso se ha dado a conocer que el próximo 17 de julio dará inicio al Torneo Clausura. Todavía no se conoce la programación de los partidos, pero lo cierto es que los equipos tendrán mucho tiempo para poder mejorar sus equipos. Ya sea con fichajes así como también con nuevas ideas para poder afrontar el torneo.

Jugadores de Universitario celebrando (Foto: Universitario).

Fixture de Universitario para el Torneo Clausura

Fecha 1: ADT vs. Universitario (altura)

ADT vs. Universitario (altura) Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC

Universitario vs. Cusco FC Fecha 3: Cienciano vs. Universitario (altura)

Cienciano vs. Universitario (altura) Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario (altura)

FC Cajamarca vs. Universitario (altura) Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas

Universitario vs. Los Chankas Fecha 7: UTC vs. Universitario (altura)

UTC vs. Universitario (altura) Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos

Universitario vs. Comerciantes Unidos Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: Garcilaso vs. Universitario (altura)

Garcilaso vs. Universitario (altura) Fecha 11: Universitario vs. Melgar

Universitario vs. Melgar Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario

Alianza Atlético vs. Universitario Fecha 13 : Universitario vs. Juan Pablo II

: Universitario vs. Juan Pablo II Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys

Universitario vs. Sport Boys Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario

Atlético Grau vs. Universitario Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua

Universitario vs. CD Moquegua Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario (altura)

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Universitario y un punto clave a mejorar

Héctor Cúper va a tener una misión importante en Universitario y es volver a darle identidad al equipo. El punto más fuerte en los últimos años de los ‘cremas’ ha sido su defensa. Esto es algo que históricamente ha sido importante en el club y que la ha perdido este año.

Si consigue volver a ser un club fuerte en lo defensivo, podría volver a ser un candidato a ganar el Torneo Clausura. Pero si mantiene esa falencia, tendrán muchos problemas, más que todo a la hora de jugar de visitante. En donde no han sido nada fuertes y que le terminó costando muchos puntos.

Datos Claves

17 de julio es la fecha confirmada para el inicio del Torneo Clausura.

es la fecha confirmada para el inicio del Torneo Clausura. Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en la fecha 9 del torneo.

enfrentará a Universitario de Deportes en la fecha 9 del torneo. Héctor Cúper tiene la misión de mejorar la defensa de Universitario de Deportes.