¿Cuál es el fixture confirmado de Universitario para el Torneo Clausura 2026?

Universitario de Deportes busca volver a ganar un título y para eso necesita mejorar mucho. El Torneo Clausura va a ser clave para los ‘cremas’ con la intensión de seguir con chances de ganar el Tetracampeonato. Pero no va a ser nada sencillo afrontar los partidos que le tocarán en este certamen nacional.
En este caso se ha dado a conocer que el próximo 17 de julio dará inicio al Torneo Clausura. Todavía no se conoce la programación de los partidos, pero lo cierto es que los equipos tendrán mucho tiempo para poder mejorar sus equipos. Ya sea con fichajes así como también con nuevas ideas para poder afrontar el torneo.
Jugadores de Universitario celebrando (Foto: Universitario).
Fixture de Universitario para el Torneo Clausura
- Fecha 1: ADT vs. Universitario (altura)
- Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC
- Fecha 3: Cienciano vs. Universitario (altura)
- Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal
- Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario (altura)
- Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas
- Fecha 7: UTC vs. Universitario (altura)
- Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos
- Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario
- Fecha 10: Garcilaso vs. Universitario (altura)
- Fecha 11: Universitario vs. Melgar
- Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario
- Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II
- Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys
- Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario
- Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua
- Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario (altura)
Universitario y un punto clave a mejorar
Héctor Cúper va a tener una misión importante en Universitario y es volver a darle identidad al equipo. El punto más fuerte en los últimos años de los ‘cremas’ ha sido su defensa. Esto es algo que históricamente ha sido importante en el club y que la ha perdido este año.
Héctor Cúper y los 2 fichajes que hizo para que Universitario pelee por el Torneo Clausura
Si consigue volver a ser un club fuerte en lo defensivo, podría volver a ser un candidato a ganar el Torneo Clausura. Pero si mantiene esa falencia, tendrán muchos problemas, más que todo a la hora de jugar de visitante. En donde no han sido nada fuertes y que le terminó costando muchos puntos.
Datos Claves
- 17 de julio es la fecha confirmada para el inicio del Torneo Clausura.
- Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes en la fecha 9 del torneo.
- Héctor Cúper tiene la misión de mejorar la defensa de Universitario de Deportes.