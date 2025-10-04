¿A qué hora y dónde ver en vivo Juan Pablo II vs. Universitario por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025?

Universitario de Deportes recibirá a Juan Pablo II este domingo 5 de octubre en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati mantiene el objetivo del tricampeonato firme, aunque, debido a lo ajustada que está la tabla, no tiene margen de error.

Aunque el cuadro de Chongoyape logró vencer a la ‘U’ en el partido del Apertura, el panorama actual es distinto. Y es que los ‘cremas’ atraviesan un mejor momento y llegan con una realidad muy diferente a la de aquel encuentro.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el DT uruguayo señaló que Álex Valera, su principal referente en ataque, presenta molestias físicas y esta fue la razón por la que el delantero no disputó los 90 minutos en el triunfo frente a Alianza Atlético.

A qué hora juega Universitario vs. Juan Pablo II

El choque entre ‘merengues’ y ‘auriblancos’, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, se llevará a cabo este domingo 5 de octubre. De acuerdo a la programación anunciada por la organización, el encuentro tiene previsto iniciar a las 18:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador.

Mientras que, en países como Bolivia, Chile, Estados Unidos (Miami) y Venezuela arrancará una hora después, es decir, a las 19:00 horas. Por último, en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay la transmisión irá desde las 20:00 horas.

Dónde ver Juan Pablo II vs. Universitario

El Universitario vs. Juan Pablo II será transmitido EN VIVO a través de GOLPERU (canal 14 o 714 HD de Movistar TV), bajo la autorización de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Además, el contenido también estará disponible en la plataforma de streaming Movistar TV APP.

Cabe resaltar que, el club de Ate mantiene un contrato vigente con el Consorcio Fútbol Perú por los derechos de imagen, motivo por el cual, todos los partidos en los que la ‘U’ juegue de local son emitidos por dicha casa televisiva.

