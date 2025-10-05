¡El ‘Tri’ es inevitable! Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo II y se acerca al título nacional: resumen y goles

Universitario de Deportes enfrentó a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de Ate. En la previa, los merengues eran quienes tenían el enorme favoritismo para quedarse con la victoria y así lo demostraron en el campo de juego. Consiguieron un triunfo muy valioso por 3-0 y cada vez se acercan más al título nacional que automáticamente los convertiría en tricampeones del balompié peruano.

En cuanto al trámite del partido, lo cierto es que el primer tiempo no fue tan sencillo para Universitario de Deportes ya que no pudieron abrir el marcador ante un Juan Pablo II que se paró muy bien en todos los bloques. Recién a los 50 minutos de juego apareció Jairo Concha para convertir el 1-0 del encuentro y luego fue Diego Churín quien marcaría el 2-0 a los 65′.

Ya con el triunfo prácticamente en el bolsillo y sintiéndose mucho más cómodos en la cancha, los pupilos de Jorge Fossati incrementaron la ventaja y a los 83 minutos de juego fue José Rivera quien le puso la cereza al pastel con un contundente 3-0 que refleja el enorme poderío de los merengues y de que hoy en día están más cerca que nunca de una nueva estrella en su palmarés.

¡Revive las incidencias del Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025!