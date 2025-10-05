¡El ‘Tri’ es inevitable! Universitario goleó 3-0 a Juan Pablo II y se acerca al título nacional: resumen y goles

Universitario de Deportes enfrentó a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Monumental de Ate. En la previa, los merengues eran quienes tenían el enorme favoritismo para quedarse con la victoria y así lo demostraron en el campo de juego. Consiguieron un triunfo muy valioso por 3-0 y cada vez se acercan más al título nacional que automáticamente los convertiría en tricampeones del balompié peruano.
Ya con el triunfo prácticamente en el bolsillo y sintiéndose mucho más cómodos en la cancha, los pupilos de Jorge Fossati incrementaron la ventaja y a los 83 minutos de juego fue José Rivera quien le puso la cereza al pastel con un contundente 3-0 que refleja el enorme poderío de los merengues y de que hoy en día están más cerca que nunca de una nueva estrella en su palmarés.
¡Revive las incidencias del Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025!
90'+3 ¡Final del partido!
Universitario derrotó 3-0 a Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y cada vez se acercan más al título nacional.
90' ¡Se jugarán 2 minutos más!
El duelo entre Universitario vs. Juan Pablo II se alargará hasta los 92.
87' ¡Tarjeta amarilla para Murrugarra!
El volante de Universitario fue amonestado por una entrada en contra de Tizón.
83' ¡Goooooooooooool de Universitario!
José Rivera convierte el 3-0 del encuentro luego de una gran jugada por parte de Andy Polo, quien desbordó por el sector derecho y lanzó un buen centro a los pies del delantero.
80' ¡Minutos finales del partido!
Universitario sigue ganando 2-0 ante Juan Pablo II en el tramo final del duelo en el Estadio Monumental de Ate.
75' ¡Cambio en Universitario!
Sale Pérez Guedes - Ingresa Murrugarra.
74' ¡Tarjeta amarilla para Ramírez y Tizón!
El volante de Juan Pablo II fue amonestado por una dura entrada en contra de Concha. Luego, el atacante también fue pintado por reclamos hacia el árbitro.
70' ¡Cambios en Juan Pablo II!
Salen Canova y Fernández - Ingresan Toledo y Soto.
67' ¡Cambios en Universitario!
Salen Churín y Vélez - Ingresan Rivera y Flores.
65' ¡Goooooooooooooool de Universitario!
Diego Churín anota el 2-0 del partido luego de un gran cabezazo gracias a un centro preciso por parte de Jesús Castillo.
63' ¡Remate de Tizón!
El atacante de Juan Pablo II probó un sombrero sobre Britos y desde larga distancia estuvo muy cerca del empate.
60' ¡Cambio en Juan Pablo II!
Sale Rasmussen - Ingresa Villar.
59' ¡Disparo de Pérez Guedes!
El volante merengue probó un buen remate de zurda y el arquero Vega rechazó con precisión.
57' ¡Tarjeta amarilla para Castillo!
El volante de Universitario fue amonestado por una falta en contra de Rasmussen.
56' ¡Aproximación de Churín!
El atacante de la 'U' llegó al área norteña, pero no pudo sostener el balón ni rematar sobre el arco de Vega.
50' ¡Gooooooooooooool de Universitario!
Jairo Concha convierte el 1-0 del partido luego de un estupendo remate en el borde del área de Juan Pablo II.
45' ¡Empezó el segundo tiempo!
Universitario y Juan Pablo II ya disputan los últimos 45 minutos de juego del duelo en el Estadio Monumental.
45'+3 ¡Final del partido!
Universitario y Juan Pablo igualan 0-0 al término de la primera mitad.
45'+1 ¡Muy cerca la 'U'!
Entre Inga y Vélez casi anotan el 1-0 del partido ante Juan Pablo II, pero atajó muy bien Vega. Luego, la acción quedaría anulada por offside.
45' ¡Se jugarán 2 minutos más!
El partido en el Estadio Monumental de Ate se alargará hasta los 47'.
40' ¡Minutos finales del primer tiempo!
El duelo entre Universitario vs. Juan Pablo II ingresa a los últimos instantes de la primera mitad en Ate.
34' ¡La tuvo Churín!
El delantero de la 'U' casi anota el 1-0 del partido tras un cabezazo en el área rival y el balón se fue por encima del arco norteño.
33' ¡Disparo de Tizón!
El delantero de Juan Pablo II probó un remate desde larga distancia, pero el balón se fue muy lejos del arco de Britos.
28' ¡Duro choque en el partido!
En un balón aéreo, Inga y Canova impactaron duramente y ambos quedaron tendidos en el campo de juego.
25' ¡Llegó Juan Pablo II!
Fernández se fue solo frente a Britos y no pudo concretar una chance muy clara de gol. Increíblemente, los norteños se perdieron 0-1.
24' ¡Remate de Vélez!
El atacante de la 'U' intento un buen disparo luego de un tiro de esquina y el balón pasó muy cerca de Vega.
21' ¡Aproximación de la 'U'!
Pérez Guedes disparó desde larga distancia y al arquero Vega respondió muy bien reteniendo el balón.
16' ¡Casi llega el 1-0 de la 'U'!
Los merengues armaron un tremendo contragolpe entre Castillo, Concha y Pérez Guedes. Finalmente fue Polo quien remató y el balón pegó en el palo del arco defendido por Vega.
12' ¡Remate peligroso de Inga!
El carrilero merengue armó una gran jugada por el sector izquierdo y disparó sobre el arco de Vega. El balón pasó muy cerca del parante.
11' ¡Nuevamente apareció Churín!
El '9' de la 'U' disputó una pelota aérea y estuvo a punto de conectar en el área chica de Juan Pablo II, pero Alfani despejó muy bien.
4' ¡Cabezazo de Churín!
El delantero de la 'U' intentó un remate sobre el arco de Vega, pero el balón fue muy despacio y no generó peligro.
1' ¡Empezó el partido!
Universitario y Juan Pablo II ya disputan los primeros 45 minutos de juego en el Estadio Monumental de Ate.
¡Los equipos salen a la cancha!
Tanto Universitario como Juan Pablo II ya estén presentes en el campo de juego a instantes del inicio del partido.
¡Así fue el calentamiento de Universitario!
Los cremas culminan con los trabajos precompetitivos y ahora se alistan para el inicio del partido.
¡Novedades de Juan Pablo II!
Conoce las noticias más importantes del cuadro norteño a minutos del partido ante Universitario.
¡Novedades de Universitario!
GOLPERÚ cuenta las noticias más importantes del equipo crema para el duelo de esta noche.
¡Así fue la llegada de Juan Pablo II al estadio!
La delegación norteña llegó al Estadio Monumental y ultima detalles para el duelo que inicio a las 6:00pm.
¡Alineación titular de Juan Pablo II!
Santiago Acasiete preparó el siguiente equipo titular para enfrentar a la 'U' en Ate: Matías Vega; Josué Cánova, Juan Peralta, Renzo Alfani, Arón Sánchez, Nilson Loyola; Jhon Vega, Rely Fernández, Cristian Ramírez; Michel Rasmussen y Cristhian Tizón.
¡Alineación titular de Universitario!
Jorge Fossati alista el siguiente equipo titular para recibir a Juan Pablo II: Sebastián Britos, Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Andy Polo, César Inga; Jairo Vélez y Diego Churín.
¡Así fue la llegada de la 'U' al estadio!
La delegación merengue ya dice presente en el Estadio Monumental de Ate.
¡La nueva camiseta de Universitario!
Los merengues estrenarán indumentaria en homenaje al Señor de los Milagros.
¡Los convocados de Universitario!
Jorge Fossati podrá contar con los siguientes jugadores para el duelo de hoy frente a Juan Pablo II.
¡Bienvenidos a la cobertura del Universitario vs. Juan Pablo II!
Universitario enfrenta a Juan Pablo II en el marco de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 y el Estadio Monumental de Ate se alista para vivir una noche plagada de emociones.
