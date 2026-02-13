Sporting Cristal revela que la Liga 1 le dio la espalda en solicitud para el partido ante 2 de Mayo en Paraguay

Si bien Sporting Cristal necesita estar enfocado en el Torneo Apertura 2026 para no perder más terreno en la tabla de posiciones, el debut en la Copa Libertadores está cada vez más cerca y el rival será 2 de Mayo en la Fase 2. El equipo paraguayo viene de eliminar a Alianza Lima en la llave previa y por ello es que desde la directiva celeste optaron por un pedido especial hacia la Liga 1.

Fuente: Sporting Cristal.

Conociendo de la complejidad del nivel continental y de que 2 de Mayo demostró ante Alianza Lima ser un equipo que puede complicar a cualquiera, por más limitado que algunos crean que realmente sea, en Sporting Cristal tomaron la decisión de presentar una solicitud hacia la organización de la Liga 1 para aplazar el próximo duelo que jugarán frente a Juan Pablo II, pero no fue así.

“Respetamos al rival y vamos a ir con lo mejor que tenemos. Incómodos y fastidiados porque este partido se debió programar para viernes. Hicimos toda la gestión, pero la Liga1 no dio el apoyo. No entendemos porque a un equipo que va a representar al Perú lo programan sobre la hora, teniendo en cuenta que jugamos el martes en Paraguay”; señaló Gustavo Zevallos en una reciente entrevista con ‘Radio Ovación‘ respecto a la negativa que recibieron.

De esta misma manera, fue Julio César Uribe quien también apuntó que realizaron la solicitud como tal hace un par de semanas y que no les dieron la mano en la organización de la Liga 1. “Hace 15 días hemos venido solicitando la postergación del partido del sábado ante Juan Pablo II, pero lamentablemente no se pudo. Hubo la intención, pero no se concretó”; dijo en ‘Fútbol Como Cancha‘.

La confianza de Sporting Cristal para la llave ante 2 de Mayo por la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026

En Sporting Cristal son muy conscientes de que tiene un rival bastante duro por delante en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Eso sí, sienten una plena confianza en que puedan acceder a una siguiente instancia si es que todo sale como lo tienen planeado de acuerdo a las estrategias de Paulo Autuori. Así lo explicó Julio César Uribe y empieza a generar ilusión en los aficionados.

“El Club 2 de Mayo es muy difícil, pero si hacemos el partido que ha diseñado Paulo Autuori tenemos opciones para ganarlo. Lamento que Alianza Lima no haya podido clasificar, pero ahora nos toca la oportunidad a nosotros”; señaló el Director General de Fútbol de Sporting Cristal en la misma charla con ‘Fútbol Como Cancha‘ y con lo cual queda claro que ya empezaron a prepararse.

