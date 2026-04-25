¿Juegan Raúl Ruidíaz y Paolo Guerrero? Las alineaciones titulares para Atlético Grau vs. Alianza Lima

Por la jornada número 12 del Torneo Apertura se viene un partido no acto para cardiacos en el fútbol peruano. En este caso Atlético Grau se enfrentará a Alianza Lima en el Estadio de Mansiche en Trujillo este domingo 26 de abril.

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Este juego es vital para ambos elencos, por un lado los ‘Blanquiazules’ pelean por la punta del primer certamen del año. Mientras tanto, los piuranos no están pasando un buen momento y se encuentran en la búsqueda de salvarse de la baja este año 2026.

Las alineaciones de Alianza Lima y Atlético Grau

El equipo de Pablo Guede es uno de los que ya se conoce tras el duelo ante Cusco FC. En este caso no se hicieron cambios, confiando en sus jugadores y usando a Paolo Guerrero como titular de nuevo. Esto deja en claro que el argentino encontró su equipo y le está dando buenos resultados.

Este sería el once de Alianza Lima frente a Atlético Grau:

Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Alan Cantero, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

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Por otro lado, esta el cuadro de Atlético Grau que busca la posibilidad de sorprender a los aliancistas. Hace poco nada más lograron vencer a Sporting Cristal al cual le terminaron ganando por una goleada de 4-1, así que buscan repetir el plato con los de Matute.

El once de Atlético Grau ante Alianza Lima:

Patricio Álvarez; Santiago Torres, Lucas Acevedo, José María Ataupillco, Rodrigo Tapia; Elsar Rodas, Rafael Guarderas, Adrian de la Cruz, Emiliano Franco; Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz.