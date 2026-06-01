Raúl Ruidíaz empieza a direccionar su futuro hacia Universitario. Conoce los últimos detalles de la negociación, con el equipo de sus amores.

El regreso de Raúl Ruidíaz a Universitario de Deportes ha dejado de ser un sueño lejano para convertirse en una posibilidad real en el mercado de pases. Tras semanas de incertidumbre, las negociaciones han entrado en una etapa crucial que ilusiona a toda la hinchada crema. La “Pulga” se encuentra actualmente en Lima y el panorama de su fichaje ha dado un giro radical de 180 grados.

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El atacante nacional busca recuperar su mejor versión futbolística en el club de sus amores tras un largo periodo en el extranjero y un paso por Atlético Grau. Esta motivación personal del jugador ha sido el motor principal para reactivar los contactos directos con la dirigencia estudiantil. Su amor por la camiseta crema pesa más que cualquier propuesta económica del exterior.

La escasez de delanteros en el mercado actual

La razón principal de este inesperado acercamiento es la urgencia de la administración por encontrar delanteros de jerarquía internacional. El mercado de pases actual se encuentra sumamente complicado y las opciones viables para el ataque merengue son muy limitadas. Ante la necesidad de acertar sí o sí con los refuerzos, el nombre del atacante se convirtió en la prioridad absoluta.

El periodista Gustavo Peralta reveló en el programa Al Límite que el futbolista ya sostuvo una primera reunión formal con representantes de la institución. Aunque el comunicador evitó calificar el encuentro como positivo o negativo, confirmó que las conversaciones formales ya están en marcha. Este acercamiento demuestra que ambas partes están dispuestas a ceder para sellar el esperado retorno.

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🎙️Gustavo: "Lo de Piero Magallanes es un sondeo, se lo han hecho saber. Lo de Quiroz va a avanzar. Ruidíaz está en Lima y se reunió con gente de la 'U'. No se puede decir si fue buena o mala"#ALL1MITE



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Las horas clave para la decisión de Héctor Cúper

Por su parte, el medio especializado Tiempo Crema informó que las próximas horas serán determinantes para definir el futuro de la plantilla. Entre lunes y martes se llevará a cabo una reunión clave cara a cara entre el comando técnico y la directiva. En esta sesión de alta tensión se decidirá formalmente quiénes se quedan, quiénes se van y quiénes llegan.

A pesar de las dificultades financieras, la escasez de alternativas de nivel ha obligado a Universitario a agotar todos sus esfuerzos por el delantero. El comando técnico ya tiene la lapicera en la mano para firmar las nuevas incorporaciones que potencien al plantel actual. Sin embargo, la última palabra sobre el visto bueno final de la operación la tendrá exclusivamente el estratega Héctor Cúper.

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Raúl Ruidíaz volvería a Universitario de Deportes. (Foto: X).

La hinchada merengue se mantiene a la expectativa en las redes sociales esperando el anuncio oficial que paralizará el fútbol peruano. El regreso del goleador histórico significaría un tremendo envión anímico para el plantel en la lucha por sus objetivos deportivos. Todo se definirá en los próximos días en las oficinas de la administración temporal.

DATOS CLAVE

Raúl Ruidíaz negocia su retorno a Universitario y se encuentra actualmente en Lima.

Gustavo Peralta confirmó la primera reunión formal entre el atacante y la dirigencia crema.

Héctor Cúper tomará la decisión final sobre los refuerzos entre el lunes y martes.