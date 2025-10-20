Guillermo Viscarra fue una de las grandes figuras de Alianza Lima en el triunfo ante Sport Huancayo. Es que el arquero de la Selección de Bolivia tuvo varias atajadas impresionantes para salvar al conjunto blanquiazul en su visita a la Ciudad Incontrastable. La mejor de todas, elegida por el propio guardameta, fue un remate desde fuera del área de Josuee Herrera.

En el partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 Perú, fue triunfo blanquiazul por 2-1 ante Sport Huancayo en el IPD Huancayo. Las atajadas de ‘Billy’ Viscarra fueron claves para sostener el triunfo de Alianza Lima, pese a que recibió un gol en el final del partido.

El arquero boliviano respondió con varias intervenciones, sobre todo, en el segundo tiempo. Con el 1-0 por el gol de Paolo Guerrero en la primera mitad, Viscarra fue clave para sostener esa ventaja parcial durante gran parte del partido.

En el segundo tiempo, la mejor de todas las atajadas, según reveló en entrevista con L1 Max tras el partido, fue un remate desde fuera del área de Josuee Herrera. Viscarra voló y sacó el balón a una mano para mandar la jugada al córner. Así, los ‘Grones’ siguieron con su victoria 1-0 parcial.

Guillermo Viscarra recibió gol, pero fue clave para el triunfo de Alianza Lima

Sin esa atajada de Guillermo Viscarra a Josuee Herrera, el partido hubiese estado en empate 1-1 en los últimos minutos. No obstante, con esta intervención, Alianza Lima pudo estirar la ventaja minutos después con el gol de Hernán Barcos para el 2-0.

Sin embargo, en la última jugada del partido, la resistencia del boliviano cedió ante un buen gol de una de las figuras de Huancayo, Diego Carabano. Tras el tanto, no hubo tiempo para más y así se definió el 2-1 del conjunto ‘íntimo’ de visita.

Precisamente, por ese tanto, el ‘Billy’ se lamentó en declaraciones a L1 Max. “Quería irme con el arco en cero, lamentablemente en la última nos convierten pero lo importante son los tres puntos”, comentó.

