Es tendencia:
logotipo del encabezado
Liga 1

No pudo Eryc Castillo, pero sí Paolo Guerrero para el gol del 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo

Paolo Guerrero rompió el cero en Huancayo. A los 23 minutos, adelantó a Alianza Lima en la vuelta de Néstor Gorosito al banco de suplentes.

Por Hugo Avalos

Paolo Guerrero marcó el 1-0 para Alianza Lima ante Sport Huancayo.
© L1 MaxPaolo Guerrero marcó el 1-0 para Alianza Lima ante Sport Huancayo.

Paolo Guerrero rompió el cero en el IPD Huancayo. Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú, Alianza Lima le gana a Sport Huancayo por 1-0 gracias al tanto del ‘Depredador’ a los 23 minutos de la primera mitad. Fue su tercer gol en este certamen y el número 13 en este 2025.

Publicidad

Lo tuvo en primera instancia Eryc Castillo para marcar el primer gol, pero el palo se lo negó. El rebote le quedó a José Paolo Guerrero Gonzáles, que no perdonó y venció a Ángel Zamudio para marcar el 1-0 de Alianza Lima en la primera ocasión clara de peligro en la primera mitad.

La jugada inició en un buen pase de Pablo Ceppelini para la ‘Culebra’. Tras encarar a Johan Madrid, se la pasó a Paolo Guerrero y, luego, éste posteó nuevamente para Castillo, quien definió al palo. En el rebote, el eterno goleador aprovechó a un vencido Zamudio para convertir el primer tanto.

Tweet placeholder
Publicidad

El festejo de Néstor Gorosito por el gol de Paolo Guerrero refleja su conformidad por la buena jugada colectiva, empezada por Ceppelini, titular por Sergio Peña, y continuada por la combinación Castillo-Guerrero. Si bien los ‘Íntimos’ no habían sido superiores, aprovecharon su primera ocasión manifiesta de gol.

Para Paolo Guerrero fue su tercer gol en este Torneo Clausura en su sexto partido jugado, el cuarto como titular. Anteriormente, en el Apertura, había anotado siete tantos, mientras que en la Copa Libertadores también convirtió tres (no tuvo goles en la Sudamericana). Así, su total en la temporada marca la cifra de 13 anotaciones.

¿Alianza, Universitario o Cristal? Lapadula dijo si llegará a la Liga 1: “Vamos a…”

ver también

¿Alianza, Universitario o Cristal? Lapadula dijo si llegará a la Liga 1: “Vamos a…”

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero en su carrera?

Con éste ante Sport Huancayo, Paolo Guerrero marcó su gol 311 de su carrera. Llegó a 270 tantos a nivel clubes, mientras que en la Selección Peruana tiene un total de 41 anotaciones.

Publicidad

Cabe recordar que en el club donde marcó su mayor cantidad de goles es en Corinthians con 52. Le sigue Hamburgo donde marcó 51 y anotó 49 tantos en el Bayern Múnich II.

hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
"Información falsa" y "Afecta mi imagen": la respuesta de Castillo tras ser denunciado por agresión
Alianza Lima

"Información falsa" y "Afecta mi imagen": la respuesta de Castillo tras ser denunciado por agresión

Eryc Castillo se cansó de las injusticias contra Alianza Lima y denunció a los árbitros
Alianza Lima

Eryc Castillo se cansó de las injusticias contra Alianza Lima y denunció a los árbitros

Lo empató la 'Culebra' Castillo y le anularon otro en Alianza UDH vs. Alianza Lima
Liga 1

Lo empató la 'Culebra' Castillo y le anularon otro en Alianza UDH vs. Alianza Lima

Así quedó la tabla de posiciones del Clausura y del Acumulado 2025 tras el Huancayo 1-2 Alianza
Liga 1

Así quedó la tabla de posiciones del Clausura y del Acumulado 2025 tras el Huancayo 1-2 Alianza

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo