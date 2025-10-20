No pudo Eryc Castillo, pero sí Paolo Guerrero para el gol del 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo

Paolo Guerrero rompió el cero en el IPD Huancayo. Por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú, Alianza Lima le gana a Sport Huancayo por 1-0 gracias al tanto del ‘Depredador’ a los 23 minutos de la primera mitad. Fue su tercer gol en este certamen y el número 13 en este 2025.

Lo tuvo en primera instancia Eryc Castillo para marcar el primer gol, pero el palo se lo negó. El rebote le quedó a José Paolo Guerrero Gonzáles, que no perdonó y venció a Ángel Zamudio para marcar el 1-0 de Alianza Lima en la primera ocasión clara de peligro en la primera mitad.

La jugada inició en un buen pase de Pablo Ceppelini para la ‘Culebra’. Tras encarar a Johan Madrid, se la pasó a Paolo Guerrero y, luego, éste posteó nuevamente para Castillo, quien definió al palo. En el rebote, el eterno goleador aprovechó a un vencido Zamudio para convertir el primer tanto.

El festejo de Néstor Gorosito por el gol de Paolo Guerrero refleja su conformidad por la buena jugada colectiva, empezada por Ceppelini, titular por Sergio Peña, y continuada por la combinación Castillo-Guerrero. Si bien los ‘Íntimos’ no habían sido superiores, aprovecharon su primera ocasión manifiesta de gol.

Para Paolo Guerrero fue su tercer gol en este Torneo Clausura en su sexto partido jugado, el cuarto como titular. Anteriormente, en el Apertura, había anotado siete tantos, mientras que en la Copa Libertadores también convirtió tres (no tuvo goles en la Sudamericana). Así, su total en la temporada marca la cifra de 13 anotaciones.

¿Cuántos goles tiene Paolo Guerrero en su carrera?

Con éste ante Sport Huancayo, Paolo Guerrero marcó su gol 311 de su carrera. Llegó a 270 tantos a nivel clubes, mientras que en la Selección Peruana tiene un total de 41 anotaciones.

Cabe recordar que en el club donde marcó su mayor cantidad de goles es en Corinthians con 52. Le sigue Hamburgo donde marcó 51 y anotó 49 tantos en el Bayern Múnich II.