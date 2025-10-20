Pese al triunfo ante Huancayo, hinchas de Alianza Lima criticaron a un jugador: “Le queda gigante la camiseta”

Alianza Lima consiguió un importante triunfo con miras a seguir con vida en la Liga 1. En condición de visitante los ‘blanquiazules’ superaron a Sport Huancayo que se vio sorprendido por el poderío ofensivo rival. A pesar de esto, uno de los jugadores del conjunto de La Victoria terminó siendo duramente criticado por la hinchada.

Los dirigidos por Néstor Gorosito lograron un triunfo por 1-2 en la altura de Huancayo que no es una tarea para nada sencilla. Con esto se esperaría que el hincha esté completamente feliz, pero la realidad no es así. Los aficionados son bastante críticos con sus jugadores y en este caso uno de ellos no dio la talla. Por eso en redes no dudaron en ir en contra de él.

¿Qué jugador de Alianza Lima terminó siendo criticado?

Se trata de Gaspar Gentile, jugador que llegó a mitad de temporada para vestirse de ‘Blanquiazul’. Pero dentro de la cancha no ha logrado demostrar mucho en los partidos que le tocó jugar. Se esperaba que pudiera ser alguien que termine siendo competencia tanto para Eryc Castillo como Kevin Quevedo. Pero no terminó rindiendo hasta la fecha como se esperaba.

Las malas decisiones a la hora de atacar son el gran problema que tiene Gentile en el cuadro de Alianza. Esto es algo que el hincha ya no está dispuesto a soportar y se puede leer muchos mensajes que piden su salida. Si bien llegó esta temporada recién, no se sabe que es lo que pasará con él pensando en la siguiente campaña.

Pese a las críticas ante Sport Huancayo, el argentino nacionalizado peruano terminó jugando los 90 minutos. Dejando en claro que para Gorosito si cumplió la función que lo mandó a hacer en este encuentro. Así que por ahí gana un punto importante para mantenerse en la pelea por el lugar de titular en la siguiente fecha.

Los números de Gaspar Gentile en Alianza Lima

Lo primero que hay que tener en cuenta es el pago que Alianza Lima hizo por Gaspar Gentile. Hablamos que los victorianos abonaron la suma de 129 mil euros según Transfermarkt a Cienciano para poder hacerse con sus servicios. Esto pone un peso importante en el jugador, pues por un pago se espera que sea determinante en el cancha.

Gaspar Gentile frente a Sport Huancayo (Foto: Liga 1).

Eso sí, con los ‘íntimos’ no ha logrado ser un jugador referente a la hora de estar en el equipo. Se puede ver mucha irregularidad con un total de 12 partidos por el Torneo Clausura y 3 por la Copa Sudamericana, en goles solo ha festejado en 3 oportunidades, asistencias no tiene por el momento y todo esto ocurrió en 554 minutos.

Según lo que se conoce el jugador de 30 años de edad firmó contrato con Alianza hasta final del 2027. Esto lo mantiene en el club por las próximas 2 campañas si es que no pasa algo extraordinario en este tiempo.

