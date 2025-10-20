Néstor Gorosito confirmó en una entrevista con L1 Max su continuidad como director técnico de Alianza Lima. En declaraciones al periodista Eduardo Combe, a minutos del partido ante Sport Huancayo por la Liga 1, ‘Pipo’ reveló que firmó su contrato y adelantó que el club lo hará oficial la próxima semana.

Alianza Lima había adelantado las negociaciones con Néstor Gorosito para su continuidad la próxima temporada durante la fase de cuartos de final de Copa Sudamericana ante Universidad de Chile. Si bien no logró pasar a semifinales y tuvo un bajón en el Torneo Clausura 2025, los directivos blanquiazules decidieron sostenerlo de cara a 2026.

“Yo no entro mucho en el circo, pertenezco al espectáculo pero no al circo. Se han dicho muchísimas mentiras durante este tiempo. Tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada y del club. Sí seguramente ya esta semana que viene se firmará todo. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y ya lo tiene el club, así que la semana que viene seguramente se anunciará“, manifestó Néstor Gorosito en L1 Max.

La confesión de ‘Pipo’ llega justo cuando vuelve a dirigir en el banco de suplentes de Alianza Lima tras cumplirse su última suspensión. Cabe recordar que recibió 6 (seis) partidos de castigo por unos gestos irrespetuosos contra la hinchada de Universitario en el último clásico peruano. Además, debido a que reincidió en este tipo de conductas, recibió una sanción mayor.

Néstor Gorosito espera que Alianza Lima anuncie su renovación

Las palabras de Néstor Gorosito hacen pensar que la directiva anunciará su renovación de contrato en el corto plazo. Aunque, todavía hay hinchas que no están muy conformes con la decisión que continúe en el cargo para la temporada 2026.

Algunos malos resultados en la Liga 1 impidieron que pelee por el título contra Universitario en los torneos Apertura y Clausura. Actualmente, está a nueve puntos de la ‘U’, que es líder de este último certamen (30 contra 21).

Lo que se espera es que ‘Pipo’ pueda mejorar su imagen en el 2026 para que pueda terminar con la hegemonía de Universitario, que se encamina al tricampeonato nacional. En la Tabla Acumulada, los ‘Grones’ esperan clasificar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Marchan en tercer lugar por detrás de la ‘U’ y Cusco FC.