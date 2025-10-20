Alianza Lima (1-0) Sport Huancayo por la Liga 1 GRATIS ver EN VIVO y DIRECTO vía L1 MAX: minuto a minuto

Alianza Lima estará visitando a Sport Huancayo en el IPD. Tremendo partido el que nos espera en solo unos minutos.

Néstor Gorosito confirma en reciente entrevista con L1 MAX, que ya firmó su renovación con Alianza Lima y que la próxima semana debería hacerse el anuncio sobre su continuidad.

Néstor Gorosito mencionó en su reciente entrevista a L1 MAX, lo siguiente: "Tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada y del club. Seguramente esta semana ya se firmará todo. Nosotros ya recibimos el contrato y ya lo firmamos, ahora lo tiene el club. Así que seguramente la semana que viene se anunciará". La renovación parece estar a la vista.

Tuvo un cruce con Enzo Fernández de Sport Huancayo, quien lo llega a golpear al defensor de Alianza Lima. Se para el partido. Termina en amonestación para el volante argentino.

Ronald Huacca comete una falta contra Carlos Zambrano, que se quejan en Alianza Lima que es tarjeta roja. Finalmente, todo está siendo analizado por las imágenes del VAR.

Alianza Lima no supo retroceder bien, le quedó a Enzo Fernández que se la deja a Luján. Pero remata mordido, y lo sufre Guillermo Viscarra.

El Torneo Clausura de la Liga 1 alcanza su punto culminante con el decisivo enfrentamiento entre Sport Huancayo y Alianza Lima, programado para hoy, lunes 20 de octubre de 2025, a la 1:15 p.m. (hora peruana). El Estadio IPD de Huancayo será el escenario de este partido clave de la Fecha 15, crucial para las aspiraciones de Alianza Lima de acercarse al liderato y asegurar su pase directo a la Copa Libertadores 2026 mediante la Tabla Acumulada.

Así llegan Alianza Lima y Sport Huancayo

El equipo dirigido por Néstor Gorosito, que contará con el regreso de Hernán Barcos, se enfrentará al desafío de la altitud y a la reconocida fortaleza del ‘Rojo Matador’ en su propio terreno. La transmisión EN VIVO estará a cargo de L1 MAX, atrayendo la atención de los aficionados del fútbol peruano debido al impacto potencial en la tabla de posiciones.

Sport Huancayo llega al encuentro más descansado, lo que podría ser una ventaja en la altura. Los pupilos de Richard Pellejero buscarán revertir su derrota anterior y desplegar su poder ofensivo. Por su parte, Alianza Lima arriba motivado tras su victoria 3-1 sobre Sport Boys, con figuras como Paolo Guerrero y Piero Cari en excelente estado de forma. Sin embargo, la altitud será un gran obstáculo para los ‘íntimos’, quienes históricamente han tenido dificultades en la ‘Incontrastable’.

Las estadísticas recientes pronostican un partido con varios goles, haciendo del Sport Huancayo vs Alianza Lima un encuentro impredecible y atractivo para los espectadores neutrales de la Liga 1. Se anticipan algunas variaciones en las alineaciones para esta trascendental fecha 15 del Torneo Clausura. Alianza Lima contaría con el retorno del experimentado portero Guillermo Viscarra y mantendría a Paolo Guerrero como su principal referente en el ataque, con la intención de imponer su jerarquía desde el inicio. Sport Huancayo, por su parte, confiará en la solidez de su mediocampo para controlar el ritmo del juego y generar peligro a través de los contragolpes.

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido de la jornada 15 del Torneo Clausura entre Sport Huancayo y Alianza Lima se jugará hoy a la 1:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio IPD de Huancayo. La transmisión exclusiva estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable, así como en su plataforma de streaming L1 Play. Además, Bolavip Perú ofrecerá el minuto a minuto con todos los detalles.

¿En qué horario se puede ver el Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido de hoy entre Alianza Lima y Sport Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura, comienza a la 1:15 p.m. (hora de Perú, Ecuador y Colombia); se jugará a las 2:15 p.m. en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil el encuentro será a las 3:15 p.m. Finalmente, en México (CDMX) la hora de inicio es a las 12:15 p.m. y en España será a las 8:15 p.m.