Alianza Lima (1-0) Sport Huancayo por la Liga 1 GRATIS ver EN VIVO y DIRECTO vía L1 MAX: minuto a minuto

Acá tendrás el cotejo entre Alianza Lima y Sport Huancayo, por la Liga 1. El minuto a minuto más completo, para este partido por el Clausura.

34': CERCA SPORT HUANCAYO

Gran centro desde la izquierda, pero Enzo Fernández no puede definir de cabeza. Casi llega el empate.

32': LA TUVO SPORT HUANCAYO

Alianza Lima no supo retroceder bien, le quedó a Enzo Fernández que se la deja a Luján. Pero remata mordido, y lo sufre Guillermo Viscarra.

29': ALIANZA LIMA SE ASUSTA

Eryc Castillo después de un golpe directo, pero puede continuar sin problemas.

27': CONTROLA LA PELOTA

Alianza Lima después del gol, tiene la oportunida de mover el balón. Hay un control posicional.

¡GOL DE ALIANZA LIMA!

Paolo Guerrero dentro del área aprovecha un rebote, previo remate de Eryc Castillo. Gana Alianza Lima contra Sport Huancayo.

20': PROBÓ DE LARGA DISTANCIA

Sport Huancayo intenta con un remate potente, acompañó Guillermo Viscarra. Siendo salida para el cuadro blanquiazul.

19': TARJETA AMARILLA

Alianza Lima tiene un nuevo amonestado, Miguel Trauco, por falta contra Enzo Fernández.

17': EXPULSIÓN EN CANCHA

El juez principal Edwin Ordóñez echa al técnico de Sport Huancayo: Richard Pellejero. También, en Alianza Lima fue sacado Somoza, el preparador físico.

15': TODO ESTÁ PARALIZADO

Ronald Huacca comete una falta contra Carlos Zambrano, que se quejan en Alianza Lima que es tarjeta roja. Finalmente, todo está siendo analizado por las imágenes del VAR.

13': PROBLEMAS EN LA CANCHA

Ronald Huacca se toma con Carlos Zambrano en esta parte del partido, todo luchado sin mucho juego.

11': ZAMBRANO EN EL PISO

Tuvo un cruce con Enzo Fernández de Sport Huancayo, quien lo llega a golpear al defensor de Alianza Lima. Se para el partido. Termina en amonestación para el volante argentino.

9': SE SALVÓ ALIANZA LIMA

Gran disparo de Ronald Huancca, lo contiene bien Guillermo Viscarra. Sacando una buena mano hacia el costado.

7': FALTA PARA SPORT HUANCAYO

Luján recibió una patada de Zambrano, que es salida para el Rojo Matador.

3': PRIMERA INTENCIÓN

Balón largo para Eryc Castillo, que intentó ganarle en velocidad a Jesús Madrid. Terminando en saque de arco para Sport Huancayo.

1': SE PARALIZA EL JUEGO

Intentaba atacar Sport Huancayo, cayó Fernández después de un golpe de Castillo. Pero, dejó jugar el juez principal.

¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

Ya se juega el Sport Huancayo vs. Alianza Lima por la Liga 1.

¡ANTES DEL PARTIDO LO CONTÓ!

Alianza Lima tendría todo acordado con Néstor Gorosito para seguir sus caminos unidos.

¡LO QUE AVISÓ EL PIPO!

Néstor Gorosito mencionó en su reciente entrevista a L1 MAX, lo siguiente: "Tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada y del club. Seguramente esta semana ya se firmará todo. Nosotros ya recibimos el contrato y ya lo firmamos, ahora lo tiene el club. Así que seguramente la semana que viene se anunciará". La renovación parece estar a la vista.

¡TODO ESTÁ ACORDADO!

Néstor Gorosito confirma en reciente entrevista con L1 MAX, que ya firmó su renovación con Alianza Lima y que la próxima semana debería hacerse el anuncio sobre su continuidad.

¡COMO LO MENCIONAMOS!

Alianza Lima forma de esta manera contra Sport Huancayo, desde las 13:15 horas por Liga 1.

¡YA ESTÁN EN EL ESTADIO!

Alianza Lima en los instantes previos al gran partido contra Sport Huancayo.

¡TODO CONFIRMADO PARA HOY!

Informa Fernanda Huapaya lo siguiente. Alianza Lima usará este once titular contra Sport Huancayo por Liga 1: Viscarra; Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco; Castillo, Burlamaqui, Ceppelini; Gentile, E. Castillo, Guerrero. Entrenador: Néstor Gorosito.

¡LA LISTA DE CONVOCADOS PARA HOY!

Alianza Lima intentará poner lo mejor de lo mejor en cancha contra Sport Huancayo.

¡A FALTA DE CONFIRMACIÓN!

Alianza Lima estaría formando con este once titular ante Sport Huancayo: Viscarra; Estrada, Zambrano, Garcés, Trauco; J. Castillo, Burlamaqui, Ceppelini; Gentile, E. Castillo y Barcos.

¡BIENVENIDOS TODOS A ESTE VIVO!

Alianza Lima estará visitando a Sport Huancayo en el IPD. Tremendo partido el que nos espera en solo unos minutos.

Por Manuel Alejandro Carranza Salas

Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO Y DIRECTO por L1 MAX
Alianza Lima vs. Sport Huancayo EN VIVO Y DIRECTO por L1 MAX

El Torneo Clausura de la Liga 1 alcanza su punto culminante con el decisivo enfrentamiento entre Sport Huancayo y Alianza Lima, programado para hoy, lunes 20 de octubre de 2025, a la 1:15 p.m. (hora peruana). El Estadio IPD de Huancayo será el escenario de este partido clave de la Fecha 15, crucial para las aspiraciones de Alianza Lima de acercarse al liderato y asegurar su pase directo a la Copa Libertadores 2026 mediante la Tabla Acumulada.

Así llegan Alianza Lima y Sport Huancayo

El equipo dirigido por Néstor Gorosito, que contará con el regreso de Hernán Barcos, se enfrentará al desafío de la altitud y a la reconocida fortaleza del ‘Rojo Matador’ en su propio terreno. La transmisión EN VIVO estará a cargo de L1 MAX, atrayendo la atención de los aficionados del fútbol peruano debido al impacto potencial en la tabla de posiciones.

Alianza Lima enfrentará a Sport Huancayo. (Foto: X).

Sport Huancayo llega al encuentro más descansado, lo que podría ser una ventaja en la altura. Los pupilos de Richard Pellejero buscarán revertir su derrota anterior y desplegar su poder ofensivo. Por su parte, Alianza Lima arriba motivado tras su victoria 3-1 sobre Sport Boys, con figuras como Paolo Guerrero y Piero Cari en excelente estado de forma. Sin embargo, la altitud será un gran obstáculo para los ‘íntimos’, quienes históricamente han tenido dificultades en la ‘Incontrastable’.

Las estadísticas recientes pronostican un partido con varios goles, haciendo del Sport Huancayo vs Alianza Lima un encuentro impredecible y atractivo para los espectadores neutrales de la Liga 1. Se anticipan algunas variaciones en las alineaciones para esta trascendental fecha 15 del Torneo Clausura. Alianza Lima contaría con el retorno del experimentado portero Guillermo Viscarra y mantendría a Paolo Guerrero como su principal referente en el ataque, con la intención de imponer su jerarquía desde el inicio. Sport Huancayo, por su parte, confiará en la solidez de su mediocampo para controlar el ritmo del juego y generar peligro a través de los contragolpes.

¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido de la jornada 15 del Torneo Clausura entre Sport Huancayo y Alianza Lima se jugará hoy a la 1:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio IPD de Huancayo. La transmisión exclusiva estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en operadores de cable como DirecTV, Claro TV y Best Cable, así como en su plataforma de streaming L1 Play. Además, Bolavip Perú ofrecerá el minuto a minuto con todos los detalles.

¿En qué horario se puede ver el Alianza Lima vs. Sport Huancayo?

El partido de hoy entre Alianza Lima y Sport Huancayo, por la fecha 15 del Torneo Clausura, comienza a la 1:15 p.m. (hora de Perú, Ecuador y Colombia); se jugará a las 2:15 p.m. en Bolivia y Venezuela, mientras que en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil el encuentro será a las 3:15 p.m. Finalmente, en México (CDMX) la hora de inicio es a las 12:15 p.m. y en España será a las 8:15 p.m.

Liga 1 evalúa cambio de día para el partido del posible tricampeonato Universitario vs. Deportivo Garcilaso

ver también

Liga 1 evalúa cambio de día para el partido del posible tricampeonato Universitario vs. Deportivo Garcilaso

