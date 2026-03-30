La gran decisión de Pablo Guede a días de jugarse el Clásico ante Universitario

Se viene uno de los partidos más importantes para Pablo Guede en Alianza Lima. Un juego que podría ser vital para su carrera, más que todo buscando obtener el Torneo Apertura. Por eso, las decisiones son verdaderamente importantes, es por ese motivo que ha decidido mantener un jugador en el once titular a pesar de recuperar a un lesionado de gran nivel.

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Una de las gran dudas que existen están en el arco, debido a que Guillermo Viscarra volvió a estar al 100%. Y él venía siendo el arquero titular, no obstante su lesión lo marginó, permitiendo que Alejandro Duarte demuestre por qué llegó a Alianza y por ahora se aseguró como el titular. ¿Qué decidió Guede?

El periodista Kevin Pacheco confirmó que el buen momento de Duarte ha hecho que sea mantenido en el once titular. Por lo que en el duelo ante Universitario de Deportes estará desde el vamos en Ate. Manteniendo al boliviano fuera del partido en este caso.

“En Alianza todo apunta a que Alejandro Duarte ataje el clásico. Está programado, en primera instancia, que Viscarra llegue el jueves en la mañana. Además, el comando técnico de Pablo Guede ha sentido que no hay una diferencia importante entre Duarte y Viscarra”, explicó en el programa Al L1mite.

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Alejandro Duarte se queda en el arco de Alianza Lima:

🎙️@kevin23pacheco : "ES PROBABLE QUE DUARTE TAPE EN EL CLÁSICO"



"El comando técnico ha sentido que no hay una diferencia tan importante entre el titular y el suplente".#ALL1MITE



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Los números de Alejandro Duarte en Alianza Lima

Alejandro Duarte llegó a Alianza Lima con demasiadas dudas y quejas de los mismos hinchas. Esto debido a que en su paso por Sporting Cristal casi no había tenido oportunidades de atajar. Por lo que les parecía que no estaba apto para poder ser un golero que pueda dar seguridad. Sin embargo, demostró lo contrario en ‘tienda blanquiazul’.

Alejandro Duarte (Foto: Alianza Lima).

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En lo que va de la temporada atajó en la Copa Libertadores y Liga 1 consiguiendo un total de 8 apariciones, solo recibió una tarjeta amarilla, mientras que le han hecho 4 goles y ha mantenido su arco en 0 en 4 oportunidades. Todo esto lo logró en 720 minutos disputados.

Hay que mencionar que desde que Duarte está en el arco no ha habido club que le anote más de un gol. En todos los partidos que estuvo máximo recibió esa cantidad de goles bajo el pórtico.

Datos Claves

El entrenador Pablo Guede mantendrá a Alejandro Duarte como arquero titular para el clásico peruano.

mantendrá a como arquero titular para el clásico peruano. El guardameta Guillermo Viscarra quedó fuera del once inicial tras recuperarse de una lesión reciente.

quedó fuera del once inicial tras recuperarse de una lesión reciente. Alejandro Duarte registra 4 arcos en cero y 4 goles recibidos en 720 minutos disputados.