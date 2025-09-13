La revelación de Aldo Corzo sobre la grandeza de Universitario a diferencia de Alianza Lima: “Jugar en la ‘U’ es todo”

La rivalidad entre Universitario de Deportes y Alianza Lima es un aspecto que siempre genera discusiones y conforme va pasando el tiempo son los hinchas que empiezan a tomar posturas mucho más radicales. En esta ocasión fue un protagonista como Aldo Corzo quien dio ciertos detalles de lo que representa la institución merengue y de la grandeza a nivel nacional para él a diferencia de los colores blanquiazules, equipo que también defendió en el pasado.

Hoy en día, la presencia de Aldo Corzo en Universitario de Deportes es sinónimo de liderazgo y ejemplo en el plantel principal. Desde hace varias temporadas es una especie de emblema para todos los aficionados y por ello es que se le considera una voz autorizada para emitir cualquier opinión. Ahora es tendencia por destacar la entrega, la garra, el compromiso y la identidad del club crema.

“Yo creo que la idiosincrasia de la ‘U’ es distinta a otros clubes. He estado en cuatro clubes y la ‘U’ lo que te enseña y te hace sentir es que, más allá de jugar bien, tienes que tener ganas, actitud, garra como se dice. Para mí lo que es la garra es pedir la bola, asumir el juego, ir para adelante y siento que este grupo tiene mucho eso. Por eso es que nos sentimos tan representados por el club”; comentó en primera instancia Aldo Corzo en el podcast ‘Entre Cremas‘.

¿Cuál es la diferencia para Aldo Corzo entre Universitario y Alianza Lima?

Aldo Corzo no solamente se quedó en la reconocida ‘Garra Crema’ que históricamente identifica a Universitario de Deportes, sino que también habló y destacó a más no poder a la hinchada merengue que semana a semana se hace presente de estupenda manera. Jugando en Lima y en provincias, el capitán crema resalta la emotividad de competir a estadio lleno y dicho escenario no tiene comparación con nada, ni siquiera con haber jugado en Alianza Lima.

“Eso es algo que me gusta, la hinchada también. Estuve muchos años en San Martín y es un lindo club, viví ahí pero lo que más extrañaba era jugar con gente y acá olvídate, jugar en la ‘U’ es todo. Estar a estadio lleno, siempre de local, eso creo que lo hace único y por eso es que es el más grande”; finalizó con sus comentarios uno de los líderes más importantes del actual plantel de la ‘U’.

Fuente: Universitario

¿Cómo le fue a Aldo Corzo jugando en Alianza Lima?

Vistiendo la camiseta de Alianza Lima durante las temporadas 2008 y 2009, Aldo Corzo disputó un total de 48 partidos del Torneo Descentralizado. Con tan solo 1 gol anotado en dicho tiempo y sumando 4.105 minutos, el entonces lateral derecho se ganó un nombre importante entre los hinchas victorianos sin saber que años más tarde sería uno de los referentes de Universitario de Deportes al incluso destacar la enorme grandeza de los cremas.

Fuente: Alianza Lima

