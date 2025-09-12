El último clásico del fútbol peruano entre Universitario de Deportes vs. Alianza Lima dejó distintas situaciones más allá del juego en la cancha. A raíz de ello fue que el día de hoy se rectificaron las sanciones impuestas a varios de los protagonistas que tuvieron comportamientos bastante delicadaos, por decirlo de alguna manera, y que fueron expuestos en el informe del juez principal. Uno de los que no se quedó callado fue Renzo Garcés.

Fuente: @kevin23pacheco

El defensor central de Alianza Lima siempre se ha caracterizado por mantener una conducta correcta dentro del campo de juego y sorprende que, presuntamente, haya insultado al árbitro como se ha podido conocer. Como consecuencia de la sanción que no le permitirá jugar las 4 próximas fechas del Torneo Clausura 2025, el popular ‘Charapa’ se pronunció a través de las redes sociales y dejó una contundente respuesta sobre los hechos ocurridos en el Estadio Monumental.

Publicidad

Publicidad

“En el momento que se hizo público el informe arbitral y luego de la decisión de la Comisión de Disciplina, elegí no hacer comentarios al respecto, ni dar algún tipo descargo. Manteniéndome al margen en un acto de discreción. Hoy, tras la ratificación de la sanción por el Tribunal de Apelaciones de la FPF es importante para mí poder expresarme y negar tajantemente que en algún momento insulté al árbitro”; comentó en primera instancia Renzo Garcés a través de su Instagram.

Fuente: @renzo.garcesm

¿Qué más dijo Renzo Garcés sobre la ratificación con 4 fechas de suspensión?

En la línea de mostrarse como un profesional respetuoso y de que no ha estado inmerso en esta clase de inconvenientes con los árbitros, Renzo Garcés hizo un tremendo énfasis en que su estilo no está en utilizar palabras subidas de tono ni nada de ello, por lo cual rechaza categóricamente la sanción de 4 fechas que tendrá que cumplir con Alianza Lima en el actual Torneo Clausura 2025. Además, no dudó en agradecer el respaldo del club en esta instancia.

Publicidad

Publicidad

“Si bien soy respetuoso de las decisiones que se tomen, me encuentro inconforme con el fallo que afecta mi reputación. Mis principios, mis valores y mis creencias no van de acuerdo a lo que indican que dije. Los que me conocen saben que así esté molesto o frustrado es imposible que yo diga lisuras. Agradezco a todos por su respaldo, sobre todo al club que confía en mí y me defendió en la instancia correspondiente”; finalizó el zaguero central victoriano.

Los partidos que Renzo Garcés se perderá con Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Tras la ratificación de 4 fechas con suspensión en este Torneo Clausura 2025, Renzo Garcés se perderá los siguientes duelos con Alianza Lima: frente a Deportivo Garcilaso de local, Los Chankas de visita, Comerciantes Unidos de local y Cienciano del Cusco de visita. Veremos qué decisión toma el profesor Néstor Gorosito ante una situación muy complicada y por lo pronto se espera que otros jugadores empiecen a encontrar mayor notoriedad en las siguientes semanas.

ver también Néstor Gorosito improvisa dupla central: la alineación de Alianza Lima para recibir a Deportivo Garcilaso