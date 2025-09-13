La fuerte acusación de Rodrigo Ureña tras ratificarse su sanción: “Persecución personal”

En las últimas horas, el Tribunal de Apelaciones de la FPF confirmó la sanción de seis fechas de suspensión para Rodrigo Ureña, castigo impuesto previamente por la Comisión Disciplinaria luego de ser mencionado en el informe arbitral del clásico entre Universitario y Alianza Lima por insultar al asistente en los vestuarios, a pesar de no estar convocado.

Frente a dicha situación, el mediocampista chileno no se guardó nada y tomó la decisión de salir al frente para pronunciarse a través de un fuerte descargo.

Rodrigo Ureña rompió su silencio

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el volante del cuadro ‘crema’ protestó por la sanción. Además, afirmó que nunca realizó los insultos que se le atribuyen y señaló que desconocía que tenía prohibido bajar al campo estando desconvocado por lesión.

“Ahora que me encuentro en conocimiento de la sanción que han establecido en micontra, me encuentro en la obligación de alzar la voz. El día del partido, yo me encontraba lesionado, lesión que aún estoy atravesando, razón por la cual no me encontraba en lista de jugadores; sin embargo, podía acompañar a mis compañeros y dar mi apoyo desde el lugar que en ese momento me correspondía”, se puede leer en el documento.

Asimismo, agregó lo siguiente: “Ingresé al vestuario previo al partido con total normalidad, como lo hice siempre que estuve lesionado, luego subí a un palco donde vi gran parte del partido y bajé nuevamente en la parte final. Jamás se me mencionó que no podía estar ahí, ya que, la limitación inicialmente conocida por mi persona es únicamente cuando uno se encuentra expulsado y yo estaba lesionado”.

Con respecto al supuesto insulto contra uno de los árbitros del clásico, Ureña dejó en claro que nunca le faltó el respeto a nadie y todo parece haberse tratado de una confusión.

“Se me imputa que insulté de manera directa a uno de los árbitros del partido, cuando en realidad simplemente pasé caminando. En ese momento, ocurre una situación dentro de la cancha que genera una ola de reclamos, desde la banca, colaboradores e incluso hinchas que se puede escuchar desde la reja, cosa que es bastante normal en un deporte como el fútbol. En ese momento, alguien ‘aparentemente’ menciona que fui yo quien insulta, sin embargo, los reclamos eran de todas partes sin existir pruebas directas que fui yo quien propició dichos comentarios”, señaló.

¿Sanción desmedida?

Ureña reveló que no le permitieron tener una audiencia presencial para poder presentar sus descargos y calificó la sanción como desmedida, pues, según él, se basa únicamente en la palabra de otra persona sin pruebas directas.

“Como defensa inicial, solicité una audiencia en la que frente a frente, pudiese expresar mis descargos y defenderme. Sin embargo, no se me dio opción de aquello. Simplemente fueron los descargos de una de las partes, sin darme posibilidad de ser oído directamente, situación muy lejana a los derechos que tienen cualquier persona. Se me realiza una sanción totalmente desmedida, considerando que no fui parte del partido, no interrumpí el partido y esto nace simplemente de la palabra de una persona contra la otra”, expresó.

Finalmente, el ‘Pitbull’ indicó que durante esta temporada ha sido blanco de comentarios racistas relacionados con su nacionalidad, los cuales nunca fueron incluidos en informes arbitrales. Asegura que esta sanción lo ha afectado tanto en lo deportivo como en lo emocional.

“Me pregunto si frente a esta situación existe algún tipo de persecución personal, debido a que son constantes los fallos en mi contra. Asimismo, he sido objeto de diversos comentarios racistas respecto a mi nacionalidad pero jamás fueron expuestos en un informe arbitral y tampoco fueron reclamados desde mi parte. Durante esas situaciones guardé silencio, pero frente a este tipo de revés nuevamente, con la máxima sanción de 6 fechas que me afecta directamente desde lo deportivo, personal e incluso emocional, no puedo seguir manteniendo el silencio”, finalizó.

