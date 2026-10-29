Las alineaciones confirmadas para Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la Liga 1: formaciones, cambios y bajas

Hoy tenemos el clásico por Liga 1: Sporting Cristal vs. Alianza Lima. Conoce como estarán formando ambos conjuntos. Alineaciones confirmadas.

Sporting Cristal y Alianza Lima disputan una nueva edición del clásico del fútbol peruano por la Liga 1 en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos equipos saltan al terreno de juego necesitados de tres puntos clave para no perder el paso en la parte alta de la tabla.

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Los técnicos Roberto Mosquera y Pablo Guede definieron a sus once titulares para afrontar este choque de alta intensidad desde el primer minuto.

Formación confirmada de Sporting Cristal

El DT Roberto Mosquera manda al campo a Diego Enríquez en el arco. La zaga defensiva de cuatro hombres está integrada por Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger y Cristiano da Silva.

En el mediocampo celeste arrancan Agustín Álvarez Wallace y Yoshimar Yotún en la contención, dejando más libre a Santiago González. El tridente de ataque lo completan Maxloren Castro por la banda, Luis Iberico y Hernán Barcos como referencia ofensiva.

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Formación confirmada de Alianza Lima

El estratega Pablo Guede responde con Alejandro Duarte bajo los tres palos. La línea de fondo aliancista queda conformada por Luis Advíncula, Renzo Garcés, Nicolás Díaz, Cristian Carbajal y Marco Huamán en una presunta línea de 5 defensores

En la zona media figurarán Fernando Gaibor y Jairo Vélez para asegurar la marca y la creación. En la delantera blanquiazul salen desde el vamos Gaspar Gentile, Federico Girotti y Eryc Castillo.

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Cambios y opciones en la banca de suplentes

Ambos entrenadores guardan recambios de nivel para modificar el trámite durante la segunda mitad. En la banca de Sporting Cristal esperan su turno César Bautista, Leonardo Díaz, Luis Abram, Catriel Cabellos, Martín Távara, Juan Manuel Cuesta, Irven Ávila y Michael Hoyos.

Por su parte, Alianza Lima dispone en el banquillo de opciones variadas como Alessandro Burlamaqui, Ángel de la Cruz, Jonathan Jussepi García, Gianfranco Chávez, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Cristian Neira, Alan Cantero, Kevin Quevedo y Luis Ramos.

Bajas y ausencias del partido por Liga 1

El cuadro rímense no puede contar para este cotejo con Ian Wisdom, Carlos Salgado, Christofer Gonzales ni el guardameta Renato Solís debido a distintas molestias o decisiones del comando técnico.

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En la vereda opuesta, Alianza Lima afronta ausencias de peso en su nómina, registrándose las bajas confirmadas por lesión de Paolo Guerrero, Esteban Pavez y Mateo Antoni. Los tres jugadores acompañaron a la delegación blanquiazul al Rímac.

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