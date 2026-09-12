Las posibles alineaciones del clásico Alianza Lima vs. Universitario: formaciones, cambios y bajas

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 12 de septiembre, desde las 20:00 horas de Perú, en una nueva edición del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pablo Guede y Héctor Cúper tendrían todo listo en sus alineaciones para el duelo.
El cuadro íntimo llega como local, ubicado en el noveno puesto con 13 puntos, mientras que la ‘U’ aparece en el tercer lugar con 17 unidades. Ambos equipos presentan cambios en sus alineaciones y esquemas definidos para el clásico.
Alianza viene del 1-1 ante Juan Pablo II, un partido en el que Eryc Castillo marcó el empate. La principal novedad del equipo de Pablo Guede pasa por la defensa: vuelve Mateo Antoni a la zaga central. En tanto, hay novedades en el ataque y en el sistema.
Universitario, por su parte, viene del 2-2 frente a Comerciantes Unidos y sostiene la base que mostró en ese encuentro. El equipo de Héctor Cúper mantiene el mismo once y define el 3-1-4-2 como esquema principal para el clásico. Juan Manuel Requena, quien venía siendo titular, no forma parte siquiera de los convocados.
Posibles alineaciones para Alianza Lima vs. Universitario
ALIANZA LIMA
- Alejandro Duarte
- Luis Advíncula
- Renzo Garcés
- Mateo Antoni
- Marco Huamán
- Fernando Gaibor
- Esteban Pavez
- Eryc Castillo
- Jairo Vélez
- Alan Cantero
- Federico Girotti
- DT: Pablo Guede
Pronósticos Alianza Lima vs Universitario: las mejores cuotas para el clásico del fútbol peruano en el Clausura 2026
UNIVERSITARIO DE DEPORTES
- Diego Romero
- Caín Fara
- William Riveros
- Matías Di Benedetto
- Jorge Murrugarra
- Andy Polo
- Piero Quispe
- Jairo Concha
- César Inga
- Gianluca Lapadula
- Álex Valera
- DT: Héctor Cúper
Cambios, formaciones y bajas para el clásico
En Alianza Lima, el cambio más claro con respecto al 1-1 ante Juan Pablo II se refleja en el dibujo táctico del equipo. Aunque, hay cambios: Mateo Antoni reemplaza a Nicolás Díaz y Alan Cantero se mete por Gaspar Gentile.
September 12, 2026
Así, el equipo blanquiazul pasa del 4-1-3-2 utilizado en ese encuentro al 4-2-3-1 definido para el clásico. Eso se debe a la salida de Gaspar Gentile y al ingreso de Alan Cantero, además, Eryc Castillo pasaría a jugar más por banda y no centralizado.
En Universitario, el contraste va por el lado de la continuidad. La ‘U’ repite nombre por nombre el mismo once que mostró en el 2-2 ante Comerciantes Unidos y también sostiene el 3-1-4-2. Hay dos cambios: Jorge Murrugarra juega por Juan Manuel Requena y Piero Quispe le saca el lugar a Adrián Quiroz.
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⚽ Alianza Lima vs. Universitario
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¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Universitario?
- L1 MAX
- L1 Play
- Fanatiz
- DSports y DGO
- Movistar TV
- Claro TV
- Win
- Best Cable
¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. Universitario?
- 18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)
- 19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras
- 20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú
- 21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)
- 22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay
- 3:00 | España (sábado 12)
DATOS CLAVE
- Alianza Lima y Universitario juegan el clásico este 12 de septiembre a las 20:00.
- Universitario llega tercero con 17 puntos, superando a un Alianza con 13 unidades.
- L1 MAX y DSports transmitirán el duelo de Liga 1 en todo Perú.