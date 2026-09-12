Las posibles alineaciones del clásico Alianza Lima vs. Universitario: formaciones, cambios y bajas

Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentan este sábado 12 de septiembre, desde las 20:00 horas de Perú, en una nueva edición del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Pablo Guede y Héctor Cúper tendrían todo listo en sus alineaciones para el duelo.

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El cuadro íntimo llega como local, ubicado en el noveno puesto con 13 puntos, mientras que la ‘U’ aparece en el tercer lugar con 17 unidades. Ambos equipos presentan cambios en sus alineaciones y esquemas definidos para el clásico.

Alianza viene del 1-1 ante Juan Pablo II, un partido en el que Eryc Castillo marcó el empate. La principal novedad del equipo de Pablo Guede pasa por la defensa: vuelve Mateo Antoni a la zaga central. En tanto, hay novedades en el ataque y en el sistema.

Universitario, por su parte, viene del 2-2 frente a Comerciantes Unidos y sostiene la base que mostró en ese encuentro. El equipo de Héctor Cúper mantiene el mismo once y define el 3-1-4-2 como esquema principal para el clásico. Juan Manuel Requena, quien venía siendo titular, no forma parte siquiera de los convocados.

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Posibles alineaciones para Alianza Lima vs. Universitario

ALIANZA LIMA

Alejandro Duarte

Luis Advíncula

Renzo Garcés

Mateo Antoni

Marco Huamán

Fernando Gaibor

Esteban Pavez

Eryc Castillo

Jairo Vélez

Alan Cantero

Federico Girotti

DT: Pablo Guede

UNIVERSITARIO DE DEPORTES

Diego Romero

Caín Fara

William Riveros

Matías Di Benedetto

Jorge Murrugarra

Andy Polo

Piero Quispe

Jairo Concha

César Inga

Gianluca Lapadula

Álex Valera

DT: Héctor Cúper

Cambios, formaciones y bajas para el clásico

En Alianza Lima, el cambio más claro con respecto al 1-1 ante Juan Pablo II se refleja en el dibujo táctico del equipo. Aunque, hay cambios: Mateo Antoni reemplaza a Nicolás Díaz y Alan Cantero se mete por Gaspar Gentile.

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Así, el equipo blanquiazul pasa del 4-1-3-2 utilizado en ese encuentro al 4-2-3-1 definido para el clásico. Eso se debe a la salida de Gaspar Gentile y al ingreso de Alan Cantero, además, Eryc Castillo pasaría a jugar más por banda y no centralizado.

En Universitario, el contraste va por el lado de la continuidad. La ‘U’ repite nombre por nombre el mismo once que mostró en el 2-2 ante Comerciantes Unidos y también sostiene el 3-1-4-2. Hay dos cambios: Jorge Murrugarra juega por Juan Manuel Requena y Piero Quispe le saca el lugar a Adrián Quiroz.

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⚽ Alianza Lima vs. Universitario

🗓️ Clausura – Fecha 9#ConLaUsiempre pic.twitter.com/2gQfJ9eyOG — Universitario (@Universitario) September 12, 2026

¿Dónde ver EN VIVO Alianza Lima vs. Universitario?

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Claro TV

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¿A qué hora se juega Alianza Lima vs. Universitario?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:00 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

3:00 | España (sábado 12)

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