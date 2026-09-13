La inesperada reacción de Guillermo Viscarra después del clásico: Alianza Lima vs. Universitario

Guillermo Viscarra después del clásico entre: Alianza Lima y Universitario, publicó algo. Que resulta increíble, porque es fuera de contexto.

Un superclásico del fútbol peruano siempre deja secuelas que trascienden los noventa minutos de juego. En esta ocasión, la derrota de Alianza Lima por 2-1 frente a Universitario de Deportes encendió las alertas en el entorno íntimo, pero el verdadero revuelo ocurrió en las redes sociales tras la finalización del compromiso.

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Minutos después de consumado el traspié blanquiazul, una publicación captó la atención de los aficionados de forma inmediata. El guardameta boliviano Guillermo Viscarra compartió una imagen en su cuenta oficial de Instagram que rápidamente se volvió viral entre los hinchas.

Guillermo Viscarra después del clásico peruano publicó en redes sociales. (Foto: Instagram).

Una publicación misteriosa en Instagram

La historia publicada en la red social consistía únicamente en la fotografía de su mascota, un perro, descansando apaciblemente sobre un sillón. Lo que desató la polémica fue la total ausencia de texto, emoticones o explicaciones que contextualizaran el mensaje.

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Para la fanaticada victoriana, la imagen representó un enigma difícil de ignorar dada la coyuntura del partido. Muchos consideraron que la publicación resultaba fuera de contexto, especialmente por la tensión generada tras el pitazo final.

El detonante en la portería de Alianza Lima

El malestar en la hinchada aliancista tuvo un detonante directo en el terreno de juego. El marcador decisivo a favor del cuadro crema se selló tras un blooper en los minutos finales por parte de Alejandro Duarte, excompañero de puesto de Viscarra.

Esta acción desafortunada acentuó las dudas sobre la portería blanquiazul en el presente Torneo Clausura. Cabe recordar que el equipo viene atravesando un momento complicado en la competencia, a pesar de haber alcanzado el título en el Apertura.

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El recuerdo del Billy Viscarra tras su salida

La relación entre Viscarra y el club concluyó de manera reciente tras la resolución de su contrato profesional. El arquero altiplánico decidió dar un paso al costado debido a la falta de continuidad bajo la conducción técnica de Pablo Guede.

Ante el irregular presente de la valla íntima, la misteriosa foto revivió el debate entre los aficionados. Entre la nostalgia y la incertidumbre, la afición blanquiazul continúa cuestionándose si la publicación guardaba un mensaje velado tras el desenlace del clásico.

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