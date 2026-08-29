Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga 1

Las posibles alineaciones para UTC vs Universitario por el Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper y Cristian Paulucci definen las alineaciones para este duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Mira quiénes juegan.

UTC y Universitario se ven las caras en Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.
© UTC y UniversitarioUTC y Universitario se ven las caras en Cajamarca por el Torneo Clausura 2026.

Universitario de Deportes quiere seguir en lo más alto del Torneo Clausura 2026. Este sábado 29 de agosto se enfrenta a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 7 del certamen de la Liga 1 Perú. Héctor Cúper y Cristian Paulucci definen las alineaciones para este encuentro.

UTC viene en mal momento y en el último lugar de la Tabla Acumulada 2026. Su situación no es nada cómoda y se acerca al descenso ante la quita de puntos que ha sufrido. Un triunfo ante un candidato al título puede ser un punto de inflexión.

+ Seguinos en

Universitario, por su parte, viene de ganarle a Chankas CYC y se acomodó en el primer lugar del Torneo Clausura 2026 junto a Deportivo Garcilaso (ambos con 13 puntos). Para este encuentro, Cúper ya cuenta nuevamente con Anderson Santamaría, quien volvió de su suspensión.

Las posibles alineaciones para UTC vs. Universitario

UTC

  • Ricardo Bettocchi
  • Gilmar Paredes
  • Luis Garro
  • Bruno Duarte
  • Arquímedes Figuera
  • Dylan Caro
  • Marcos Lliuya
  • Joshua Cantt
  • David Camacho
  • Abdiel Arroyo
  • Adolfo Múñoz
  • DT: Cristian Paulucci
Ver también

Pronósticos UTC vs Universitario: la U quiere aprovechar el mal momento del Gavilán

UNIVERSITARIO

  • Diego Romero
  • Caín Fara
  • Anderson Santamaría
  • Matías Di Benedetto
  • Andy Polo
  • Adrián Quiroz
  • Juan Manuel Requena
  • Jairo Concha
  • César Inga
  • Álex Valera
  • Gianluca Lapadula
  • DT: Héctor Cúper

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO UTC vs. Universitario?

Universitario de Deportes vuelve a viajar para esta fecha. Como visitante, enfrenta a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El partido se juega este sábado 29 de agosto desde las 3:30 P.M. Se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.

Hugo Avalos
Hugo Avalos
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones