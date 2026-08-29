Las posibles alineaciones para UTC vs Universitario por el Torneo Clausura 2026

Héctor Cúper y Cristian Paulucci definen las alineaciones para este duelo por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Mira quiénes juegan.

Universitario de Deportes quiere seguir en lo más alto del Torneo Clausura 2026. Este sábado 29 de agosto se enfrenta a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón por la fecha 7 del certamen de la Liga 1 Perú. Héctor Cúper y Cristian Paulucci definen las alineaciones para este encuentro.

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UTC viene en mal momento y en el último lugar de la Tabla Acumulada 2026. Su situación no es nada cómoda y se acerca al descenso ante la quita de puntos que ha sufrido. Un triunfo ante un candidato al título puede ser un punto de inflexión.

Universitario, por su parte, viene de ganarle a Chankas CYC y se acomodó en el primer lugar del Torneo Clausura 2026 junto a Deportivo Garcilaso (ambos con 13 puntos). Para este encuentro, Cúper ya cuenta nuevamente con Anderson Santamaría, quien volvió de su suspensión.

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Las posibles alineaciones para UTC vs. Universitario

UTC

Ricardo Bettocchi

Gilmar Paredes

Luis Garro

Bruno Duarte

Arquímedes Figuera

Dylan Caro

Marcos Lliuya

Joshua Cantt

David Camacho

Abdiel Arroyo

Adolfo Múñoz

DT: Cristian Paulucci

UNIVERSITARIO

Diego Romero

Caín Fara

Anderson Santamaría

Matías Di Benedetto

Andy Polo

Adrián Quiroz

Juan Manuel Requena

Jairo Concha

César Inga

Álex Valera

Gianluca Lapadula

DT: Héctor Cúper

¿A qué hora y dónde ver EN VIVO UTC vs. Universitario?

Universitario de Deportes vuelve a viajar para esta fecha. Como visitante, enfrenta a UTC en el Estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. El partido se juega este sábado 29 de agosto desde las 3:30 P.M. Se puede ver en vivo por L1MAX y L1 Play.