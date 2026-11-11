Dos ídolos de la Selección Peruana ingresaron al Salón de la Fama de la FIFA como leyendas internacionales

Honor a dos leyendas del fútbol peruano. 2 históricos en nuestra Selección, ahora son los nuevos integrantes del Salón de la Fama de la FIFA.

El fútbol peruano escribió una página dorada en la 15.ª edición de la gala del Salón de la Fama en Pachuca. Teófilo Cubillas y Gerónimo Barbadillo fueron investidos oficialmente en la prestigiosa galería respaldada por la FIFA.

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Ambas leyendas encabezaron la época de oro de la Blanquirroja durante los años 70 y 80. Su ingreso a este recinto inmortaliza una trayectoria impecable que llevó el talento sudamericano a la élite mundial.

Estrellas de la Selección Peruana: Teófilo Cubillas y Gerónimo Barbadillo. (Foto: X).

Teófilo Cubillas y una huella imborrable en los Mundiales

Teófilo Cubillas redefinió el rol del volante ofensivo gracias a su visión de juego y una pegada memorable. Con 10 goles en 13 partidos entre México 1970, Argentina 1978 y España 1982, se mantiene como el mediocampista más goleador en la historia de los Mundiales.

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Su jerarquía internacional trascendió las copas del mundo. Fue el líder futbolístico de la Selección Peruana que conquistó la Copa América de 1975, torneo donde fue elegido el mejor jugador tras actuaciones inolvidables.

Además, el ‘Nene’ dejó una marca imborrable en clubes como Alianza Lima y el Porto de Portugal. Su talento lo llevó a ganar el premio al Mejor Futbolista de Sudamérica en 1972 y a integrar la selecta lista FIFA 100.

Gerónimo Barbadillo: ‘Patrulla’ y un impacto mundial

Gerónimo Barbadillo deslumbró en las canchas por su velocidad letal, regate punzante y capacidad para desarmar defensas por la banda derecha. Su apodo ‘Patrulla’ se convirtió en sinónimo de desborde y jerarquía en el frente de ataque.

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En México alcanzó la categoría de mito viviente al guiar a Tigres UANL a sus primeros títulos de liga en 1978 y 1982. El impacto de Barbadillo fue tan profundo que el club azteca decidió retirar el dorsal 7 en su honor.

Su brillante paso por la liga mexicana le abrió las puertas de la exigente Serie A de Italia con el Avellino y el Udinese. Con la Blanquirroja también festejó el título de la Copa América 1975 y la clasificación a España 1982.

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Un homenaje eterno al balompié nacional

La distinción otorgada en territorio mexicano consagra dos carreras que marcaron un estándar de excelencia en el deporte rey. Cubillas y Barbadillo ingresan al templo de las leyendas para recordar al planeta la grandeza del fútbol peruano.

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