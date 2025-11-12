Uno de los jugadores que varios equipos peruanos quieren tener en sus filas es Luis Advíncula. El lateral nacional no ha tenido muchas oportunidades de jugar en Boca Juniors en estos últimos partidos. Por esa razón se comienza a hablar con respecto a una posible salida para el próximo año. Pero ya se conoció más sobre su futuro.

Los últimos rumores dicen que Alianza Lima está ahora mismo en Argentina para ver la posibilidad de fichar al ‘Rayo’. Los ‘Blanquiazules’ son el principal equipo que está buscando repatriar al lateral patrio. No obstante, varios saben de su gran cariño por Sporting Cristal, que podría hacer lo posible para poder juntarlo con otras estrellas como Yoshimar Yotún, Miguel Araujo y Luis Abram.

Luis Advíncula con camiseta de Boca Juniors (Foto: Getty).

Según pudo averiguar Bolavip Perú con fuentes cercanas a Luis Advíncula, el lateral nacional es muy difícil que abandone Argentina en este momento. El tema es claro, actualmente tiene contrato vigente con el elenco de Boca Juniors y es imposible que un equipo peruano iguale lo que le están pagando. Por esa razón, hará respetar su contrato. Eso sí, se conoció a qué equipo peruano vendría el 2027.

¿Qué equipo peruano podría fichar a Luis Advíncula?

Así como pudimos averiguar que se queda, también se conoce que por el momento Alianza Lima es el club que tiene más posibilidades de fichar a Advíncula. El buen momento económico que está pasando la institución de La Victoria, hace que pueda ser visto como un elenco importante para fichar. Miguel Trauco y Pedro Aquino son el claro ejemplo que pueden llegar a hacer cambiar de color de camiseta a cualquiera.

Aparte, desde hace tiempo Jefferson Farfán se ha encargado de siempre intentar que el defensor llegue a ponerse la ‘Blanquiazul’. En su última entrevista en ‘Enfocados’, dejó en claro que en el pasado era hincha de Alianza. Por lo que podría pronto decidir por fichar por el cuadro ‘íntimo’.

¿Qué puede aportarle Luis Advíncula a Alianza Lima?

En este caso, Alianza Lima saldría ganando con Luis Advíncula un jugador que tiene una gran experiencia a nivel internacional. Que sabe enfrentar grandes retos, ha estado con la Selección Peruana en partidos muy importantes, pero en sus clubes también lo ha hecho. Hay que recordar que disputó una final de Copa Libertadores en la que incluso llegó a anotar un gol.

Luis Advíncula, defensor de Boca Juniors (Foto: Getty).

Pese a que podría llegar con 37 años, Advíncula es un jugador con buena técnica y en el fútbol peruano tranquilamente podría pasearse. Si algo carece el balompié nacional es de laterales, por eso varios clubes están apostando por jugadores extranjeros. El mismo Alianza con Guillermo Enrique, pero también tuvo a Gino Peruzzi hace poco.

