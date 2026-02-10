Juan Reynoso volvió a confirmar su gran momento en el fútbol peruano al ser elegido mejor entrenador de la Liga 1 por segunda vez consecutiva, tras un inicio perfecto con Melgar en el Torneo Apertura 2026, donde suma dos triunfos en dos fechas y un rendimiento que lo coloca como uno de los técnicos más destacados del campeonato.

El primer golpe lo dio en la fecha 1, cuando Melgar venció 2-0 a Cienciano, mostrando solidez defensiva, orden táctico y eficacia en ataque, aspectos que le permitieron a Reynoso ser elegido como el mejor DT de la jornada inaugural.

Luego, en la fecha 2, el equipo rojinegro ratificó su buen nivel al imponerse 2-1 a Sporting Cristal, uno de los rivales directos en la pelea por el título, resultado que no solo confirmó el buen arranque, sino que también le dio nuevamente a Reynoso el reconocimiento como mejor entrenador de la fecha.

Gracias a estos dos triunfos, Melgar se ubica en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 6 puntos, superando a Alianza Lima por diferencia de goles y a Universitario por dos unidades, en lo que representa uno de los mejores inicios de temporada para el club arequipeño en los últimos años.

Reynoso fue elegido otra vez el mejor técnico de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿En qué puesto está Melgar en la tabla de la Liga 1?

El impacto de Juan Reynoso va más allá de los resultados, ya que su propuesta de juego ha sido elogiada por su equilibrio entre intensidad, presión alta y solidez defensiva, características que han convertido a Melgar en un equipo competitivo desde el primer minuto del torneo.

De esta manera, Reynoso no solo reafirma su prestigio como uno de los técnicos más importantes del fútbol peruano, sino que también posiciona a Melgar como un serio candidato en la Liga 1 2026, demostrando que su proyecto deportivo está dando resultados inmediatos y sostenidos.

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. (Foto: Liga 1)

¿Hasta cuándo Juan Reynoso tiene contrato con Melgar?

Juan Reynoso firmó con Melgar el 5 de agosto del 2025 y tiene vínculo hasta diciembre del 2026, en primera instancia. De todos modos, al final tanto club como entrenador conversarán sobre la renovación.

¿Cuántos años tiene Juan Reynoso?

Juan Reynoso tiene 56 años, es peruano y actualmente es entrenador de Melgar. Con una amplia experiencia en el fútbol peruano y mexicano, el técnico también se puso el buzo de la Selección Peruana.

Datos claves

Juan Reynoso fue elegido mejor entrenador de la Liga 1 por segunda vez consecutiva.

Melgar ocupa el segundo puesto de la tabla de posiciones con 6 puntos totales.

El equipo venció 2-0 a Cienciano y 2-1 a Sporting Cristal en las fechas iniciales.

