Hernán Barcos volvió a ser protagonista en la Liga 1, pero esta vez no por una celebración, sino por su fuerte autocrítica tras el empate de Deportivo Garcilaso ante FC Cajamarca en el último minuto, un resultado que dejó mucha frustración en el delantero argentino pese a que anotó uno de los goles del encuentro.

En declaraciones para L1 MAX, el ‘Pirata’ no ocultó su molestia por cómo se escaparon dos puntos que parecían asegurados: “Me quedo con mucha bronca, porque creamos varias situaciones y tuvimos el triunfo en las manos, pero nos empatan sobre el final”, señaló con evidente incomodidad.

Barcos también hizo un análisis del rendimiento defensivo del equipo, destacando que no sufrieron demasiado en juego abierto, pero volvió a marcar un problema recurrente en el plantel: “Si bien fue un partido parejo, pienso que no sufrimos mucho en nuestra área; sin embargo, en pelota parada volvimos a sufrir”, advirtió.

Las palabras del ‘Pirata’ reflejan no solo su frustración personal, sino también la tensión interna en FC Cajamarca, que vuelve a dejar puntos importantes en el camino y muestra dificultades para sostener resultados, especialmente en los minutos finales de los partidos.

Barcos festejando un gol con FC Cajamarca. (Foto: FC Cajamarca)

Hernán Barcos habló tras empate de FC Cajamarca ante Garcilaso

El experimentado delantero Hernán Barcos dejó claro que este tipo de errores se están repitiendo y que no se trata de un hecho aislado, lo que empieza a preocupar dentro del grupo, sobre todo en un torneo tan corto y exigente como la Liga 1.

Finalmente, Barcos habló desde su rol de líder y lanzó un mensaje directo a sus compañeros de FC Cajamarca, exigiendo mayor intensidad y compromiso en los momentos clave: “Hay que correr un poco más para cerrar los encuentros, nos pasó lo mismo en la primera fecha”.

¿Hasta cuándo Hernán Barcos tiene contrato con FC Cajamarca?

Hernán Barcos tiene contrato con FC Cajamarca hasta diciembre del 2026, según información oficial de Transfermarkt. Tras ello, tanto el delantero como el club conversarán si sigue una temporada más o se retira para ocupar un cargo dirigencial en el club.

¿Cuántos años tiene Hernán Barcos?

Hernán Barcos tiene 41 años, pero cumplirá 42 el 11 de abril. Además, es argentino de nacimiento, pero nacionalizado peruano. A su vez, juega de delantero y actualmente vale 50 mil euros, según información de Transfermarkt.

Datos claves

Hernán Barcos anotó un gol en el empate entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso.

El club FC Cajamarca perdió dos puntos tras recibir un gol en el último minuto.

Barcos señaló deficiencias defensivas recurrentes en jugadas de pelota parada durante el encuentro.

