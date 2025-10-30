Mientras Alan Cantero termina contrato con Alianza Lima a fin de 2025, el grande de Liga 1 que podría ficharlo: “Hasta el momento…”

Ahora que Alianza Lima tiene como objetivo ganar los partidos que restan en el Torneo Clausura 2025 para quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones, tranquilamente también podrían ir viendo opciones de renovaciones, fichajes y salidas. La directiva ya estaría trabajando en ello y uno de los nombres que más incertidumbre genera en cuanto a su futuro es Alan Cantero, quien termina contrato con los íntimos a fines de este año 2025.

Fuente: Alianza Lima

El atacante argentino pertenece a las filas de Godoy Cruz de Argentina y se mantiene a préstamo en Alianza Lima hasta diciembre próximo. Dicho esto, existe la posibilidad de que los directivos en Matute puedan comprar el pase solo hasta el 15 de noviembre, fecha límite que estaría estipulada en el acuerdo, de lo contrario se despediría o buscaría otro destino. Justamente este panorama es el que ahora sorpresa con un presunto candidato de por medio.

Distintas informaciones recogidas durante las últimas horas sostienen que desde FBC Melgar podría estar interesados en contar con los servicios de Alan Cantero de cara a la temporada 2026, teniendo en cuenta que todavía no hay ninguna confirmación de que efectivamente en Alianza Lima estén dispuestos a comprar su pase. De acuerdo al periodista Daniel Rodríguez Hinojosa, se sabe que todavía no se ha dado una acercamiento formal entre el atacante y los arequipeños.

Lo último que se sabe sobre el posible vínculo entre Alan Cantero y FBC Melgar

“Hasta el momento, no ha habido contacto entre Melgar y Alan Cantero por un posible fichaje para el 2026. Tampoco ha habido un ofrecimiento por parte de su representante al club rojinegro, pues el extremo argentino se encuentra a préstamo en Alianza Lima por parte de Godoy Cruz y el conjunto blanquiazul tiene la opción de comprar el pase hasta el 15 de noviembre”; detalló el comunicador Daniel Rodríguez Hinojosa a través de ‘X’.

Fuente: @danielfrh11

Es importante mencionar que el periodista en mención siempre está muy al pendiente de todas las novedades de FBC Melgar ya que sigue el día a día del equipo que hoy es liderado técnicamente por Juan Reynoso. Además, desde la Liga 1 se viene analizando la opción de que a partir de la próxima temporada se aumenten a 7 los cupos de extranjeros y esta noticia caería perfecto en las planificaciones del plantel arequipeño.

Día, hora y canal del Alianza Lima vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2025

De manera muy curiosa y particular tras las noticias sobre el posible futuro de Alan Cantero, Alianza Lima y FBC Melgar se verán las caras el próximo 31 de octubre a las 20:00 hora loca en el Estadio Alejandro Villanueva. En el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura 2025, el barrio de Matute será testigo de uno de los partidos más importantes y esperados de la jornada, el cual por cierto será transmitido por ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, disfrutarás del minuto a minuto y de todas las incidencias gracias a ‘Bolavip Perú‘.

Fuente: Alianza Lima

