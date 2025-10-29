Eryc Castillo sorprende a todos al revelar el secreto oculto de Néstor Gorosito en Alianza Lima

Eryc Castillo sorprendió a todos al hablar sin filtros sobre lo que sucede puertas adentro en Alianza Lima cuando el equipo no logra los resultados esperados. El ecuatoriano reveló cómo reacciona Néstor Gorosito tras cada derrota y sus palabras no pasaron desapercibidas.

En una reciente entrevista con Alianza Play, el extremo íntimo fue consultado por el ambiente en el vestuario después de las caídas, y su respuesta mostró el costado más humano del técnico argentino Néstor Gorosito.

“Tipazo, tipazo. Es un tipo que siempre está abierto al diálogo. Siempre esta animando al grupo con una broma, con cualquier cosa, y eso te motiva a que el grupo esté bien. Es un tipo que siempre está positivo, más allá de cualquier resultado, siempre trata que la alegría no se pierda”, mencionó Eryc Castillo sobre Néstor Gorosito a Alianza Play.

“Siempre hay responsabilidad, pero que la alegría no se pierda. Eso es importante porque, así el resultado sea negativo, siempre está a disposición de la gente esté contenta. Entonces, eso te fortalece y te ayuda a que el próximo partido cambies esa realidad”, cerró Eryc Castillo en su comentario sobre Néstor Gorosito.

Eryc Castillo festejando un gol con Alianza Lima. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo dinero gana Néstor Gorosito?

Néstor Gorosito gana 40 mil dólares mensuales tras su renovación con Alianza Lima, según la última información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que el entrenador se lleva 480 mil dólares por temporada.

Néstor Gorosito renovó con Alianza Lima y ahora su nuevo contrato es hasta diciembre del 2026. De esta manera el técnico argentino seguirá en el plantel de La Victoria.

¿Cuánto dinero gana Eryc Castillo?

Eryc Castillo aumentó su sueldo luego de renovar con Alianza Lima y ahora gana 40 mil dólares mensuales, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva un monto de 480 mil dólares.

¿Hasta cuándo Eryc Castillo tiene contrato con Alianza Lima?

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima y ahora su nuevo contrato es hasta diciembre del 2028. Si bien su primer vínculo era hasta diciembre del 2025, desde la directiva íntima le dieron la confianza para que siga por tres temporadas más.

