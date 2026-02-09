Tras la denuncia por extorsión, la reacción del abogado de la joven que denunció a Zambrano, Peña y Trauco

El entorno legal de los seleccionados peruanos Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco atraviesa un momento crítico tras las recientes acciones judiciales de los futbolistas. Luego de que los jugadores interpusieran una denuncia por presunta extorsión, la defensa de la joven denunciante rompió el silencio con duras críticas.

Publicidad

Publicidad

Carlos Zambrano criticado por abogado argentino

Luis Deuteris, abogado de la presunta víctima, calificó como una “bajeza” la estrategia legal adoptada por los deportistas. Según el letrado, esta medida busca deslegitimar el testimonio de su defendida ante las graves acusaciones de abuso sexual que pesan sobre ellos.

Tweet placeholder

El caso, que ha generado un terremoto en la opinión pública, tendrá un cambio de escenario importante en las próximas jornadas. Deuteris confirmó que la carpeta fiscal será derivada formalmente a Montevideo, Uruguay, en los próximos días para continuar con el proceso.

Publicidad

Publicidad

La carpeta fiscal pasará a Montevideo – Uruguay

Esta decisión jurisdiccional responde a que los hechos habrían ocurrido en territorio uruguayo, lo que obliga a las autoridades locales a tomar el control de la investigación. El traslado del expediente marca un punto de inflexión que podría acelerar la toma de declaraciones y peritajes en el extranjero.

Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco los señalados por el abogado. (Foto: X).

Mientras tanto, los futbolistas mantienen su postura de inocencia, alegando que existe un intento de beneficio económico ilícito detrás de la acusación inicial. Por su parte, la defensa de la joven asegura tener pruebas suficientes para respaldar la denuncia de agresión sexual presentada originalmente.

Publicidad

Publicidad

El impacto de este caso sigue creciendo en el ámbito deportivo, poniendo en duda la estabilidad de los jugadores en sus respectivos clubes y en la selección nacional. Con la justicia uruguaya a punto de tomar las riendas, el desenlace de esta batalla legal parece estar aún lejos de resolverse.

ver también Carlos Zambrano denunció por extorsión a la joven argentina que lo acusó de abuso sexual en Uruguay

¿Cuál es el siguiente paso en este caso?

El movimiento a Montevideo es de suma importancia, dado que Uruguay mantiene protocolos muy rigurosos en lo referente a delitos contra la integridad sexual, lo que potencialmente podría acarrear la imposición de medidas cautelares a nivel internacional. Si bien el “León” ha estado envuelto en controversias fuera del ámbito deportivo en otras ocasiones, la situación actual representa la de mayor seriedad legal dentro de su trayectoria reciente.

Dado que el caso ha sido transferido a Montevideo, el proceso legal ahora se rige por el Código Penal de Uruguay. Esto significa que los jugadores, si son convocados, podrían tener la obligación de viajar a Uruguay para prestar declaración en persona. La situación se torna compleja para los seleccionados, ya que en Uruguay las sanciones por delitos sexuales son rigurosas y no suelen contemplar acuerdos financieros como vía para anular la acción penal.

Publicidad

Publicidad

Carlos Zambrano denunció a la joven argentina por extorsión. (Foto: X).

DATOS CLAVES