Diego Enríquez tomó radical decisión tras terminar el Torneo Clausura con Sporting Cristal

Diego Enríquez no está pasando por su mejor momento en Sporting Cristal, por esa razón tuvo que tomar una radical decisión.

Diego Enríquez no viene teniendo buenos partidos con la camiseta de Sporting Cristal. El portero nacional ya no es seguridad bajo los palos del cuadro del Rímac. Esto lo sabe el mismo jugador, que no le ha quedado que tomar una radical decisión, con la intensión de no seguir en este mal momento que está pasando.

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En este caso el golero tomó la decisión de seguir entrenando a pesar que está de vacaciones. En este caso viajó a Chile para poder seguir mejorando sus condiciones como portero. Sabe que no está pasando un buen momento y la única forma de mejorar es poder entrenando. Así que usará este tiempo para poder trabajar en su rendimiento en el campo.

Diego Enríquez (Foto: Sporting Cristal).

La idea para el meta de 24 años de edad es poder trabajar junto a Javier Rodríguez, quien es un reconocido entrenador de porteros. Este trabajó en el cuadro ‘bajopontino’ allá por el 2018 de la mano de Mario Salas. Teniendo a un especialista se espera que pueda llegar a optimizar su rendimiento, así como poder mejorar su desempeño en el terreno de juego.

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Los números de Diego Enríquez este 2026

El nacido en Andahuaylas este año ha tenido muchos problemas para poder mantener su puerta a cero. Es real que también es importante mencionar que la defensa del cuadro de Sporting Cristal no ha sido la mejor, lo cual ha ocasionado problemas de rendimiento.

En total fueron 27 partidos los que ha disputado en este año entre lo que es la Liga 1 y la Copa Libertadores, recibiendo 43 goles en total y manteniendo su portería en cero en solo 5 juegos, todo esto en 2430 minutos.

Si lo comparamos con lo que fue el 2025, pues encontramos grandes diferencias. En total fueron 41 partidos disputados, le hicieron 52 goles y mantuvo su puerta en 0 en 14 juegos, todo en 3690 minutos.

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Diego Enríquez contra Alianza Lima (Foto: Sporting Cristal).

Diego Enríquez fuera de la Selección Peruana

También es importante precisar que debido a su bajo rendimiento el portero de Sporting Cristal no fue convocado a la Selección Peruana. Esta vez quedó relegado del llamado nacional, lo cual significa un duro golpe para él y sabe que por eso debe mejorar.

Mano Menezes no lo convocó en esta oportunidad, así que tendrá que mejorar para volver a ponerse el buzo nacional. Lo cual no va a ser una tarea nada sencilla.

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