Miguel Rondelli renunció de un momento a otro en Cusco FC y será el director técnico de equipo grande de Liga 1

El fútbol peruano se vio sacudido por una noticia inesperada que cambia el panorama de la Liga 1 2026. Miguel Rondelli decidió presentar su renuncia al cargo de director técnico en Cusco FC de forma repentina.

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Se marcha inesperadamente Miguel Rondelli

La información fue revelada inicialmente por el periodista Paul Pérez Rioja en el programa Modo Fútbol. Según el reporte, el estratega argentino informó a la directiva cusqueña su intención de ejecutar la cláusula de salida de su contrato.

Esta decisión genera un impacto profundo en el cuadro dorado, ya que el equipo se encuentra a las puertas de iniciar su participación en la Copa Libertadores. El proyecto deportivo para la presente temporada sufre así una interrupción crítica en un momento clave del calendario.

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El destino del entrenador argentino ya está definido y se trata de un rival directo en el torneo local. Rondelli asumirá la dirección técnica del FBC Melgar, uno de los clubes con mayor protagonismo y estructura del fútbol nacional.

Miguel Rondelli ahora ex entrenador de Cusco FC. (Foto: X).

Melgar gana con nuevo entrenador

El movimiento estratégico del conjunto dominó busca potenciar sus aspiraciones al título de la Liga 1. Con la llegada del exentrenador de Emelec, el club arequipeño asegura a un profesional que conoce perfectamente el medio peruano tras su paso por la altura.

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Por su parte, la directiva de Cusco FC se ve obligada a buscar un reemplazo de emergencia para afrontar el torneo internacional. La salida de su líder táctico deja un vacío difícil de llenar considerando la cercanía de los compromisos oficiales.

Cusco FC se queda sin director técnico

El periodista Paul Pérez Rioja destacó que el aviso se dio de manera formal apenas ayer, activando los mecanismos legales para el cambio de equipo. La noticia ha generado diversas reacciones entre los aficionados de ambos clubes en redes sociales.

Con este fichaje, FBC Melgar da un golpe de autoridad en el mercado de pases local. La expectativa ahora se centra en el debut de Rondelli con el buzo rojinegro y cómo reorganizará Cusco FC su estructura deportiva para 2026.

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Miguel Rondelli deja Cusco FC para ir a Melgar. (Foto: X).

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