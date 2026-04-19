Tres goles en ocho minutos: el frenético comienzo de Universitario vs Melgar en Arequipa

Universitario de Deportes se enfrentó a Melgar en las instalaciones del estadio Monumental de la UNSA en la ciudad de Arequipa por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Publicidad

En el cuadro rojinegro, Matías Zegarra y Jhonny Vidales sorprendieron al marcar el 1-0 y 2-0 en los primeros cuatro minutos.

Así fueron los dos goles de Melgar

En el inicio del partido, al minuto 1 del primer tiempo, Nicolás Quagliata desbordó por la banda y sacó un preciso centro que encontró a Matías Zegarra, quien definió para poner el 1-0 de Melgar ante Universitario.

El gol llegó tan temprano que sorprendió a todos: hinchas, jugadores e incluso al técnico del cuadro ‘crema’, Javier Rabanal. Cuatro minutos después, la ‘U’ volvió a recibir un gol tras el tanto de Jhonny Vidales, quien amplió la ventaja para el ‘Dominó’.

Publicidad

Con este gol, el delantero del equipo arequipeño llegó a las cinco anotaciones y se afianza como uno de los máximos anotadores del Torneo Apertura de la Liga 1. Por su parte, Zegarra marcó su tercer gol de la temporada y se perfila como una de las revelaciones del campeonato.

Jairo Concha anotó el descuento

Tras los dos golpes dados por el conjunto ‘rojinegro’ al inicio del encuentro, el equipo de Javier Rabanal necesitaba reaccionar para poder volver al partido y aspirar a un posible empate.

Publicidad

Así, en una contra de Universitario, Jairo Concha apareció cerca de la medialuna y sacó un potente remate desde fuera del área para descontar, repitiendo el gol que popularizó su frase “no me dejen patear”.

DATOS CLAVES

Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron para Melgar ante Universitario en el Estadio Monumental UNSA.

Publicidad

El delantero Jhonny Vidales alcanzó las cinco anotaciones en el Torneo Apertura Liga 1 2026.