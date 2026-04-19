Tres goles en ocho minutos: el frenético comienzo de Universitario vs Melgar en Arequipa

Universitario de Deportes se enfrentó a Melgar en las instalaciones del estadio Monumental de la UNSA en la ciudad de Arequipa por la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.
En el cuadro rojinegro, Matías Zegarra y Jhonny Vidales sorprendieron al marcar el 1-0 y 2-0 en los primeros cuatro minutos.
Así fueron los dos goles de Melgar
En el inicio del partido, al minuto 1 del primer tiempo, Nicolás Quagliata desbordó por la banda y sacó un preciso centro que encontró a Matías Zegarra, quien definió para poner el 1-0 de Melgar ante Universitario.
El gol llegó tan temprano que sorprendió a todos: hinchas, jugadores e incluso al técnico del cuadro ‘crema’, Javier Rabanal. Cuatro minutos después, la ‘U’ volvió a recibir un gol tras el tanto de Jhonny Vidales, quien amplió la ventaja para el ‘Dominó’.
Con este gol, el delantero del equipo arequipeño llegó a las cinco anotaciones y se afianza como uno de los máximos anotadores del Torneo Apertura de la Liga 1. Por su parte, Zegarra marcó su tercer gol de la temporada y se perfila como una de las revelaciones del campeonato.
FBC Melgar 2-1 Universitario EN VIVO Y GRATIS por el Torneo Apertura 2026 Vía L1 MAX: minuto a minuto
Jairo Concha anotó el descuento
Tras los dos golpes dados por el conjunto ‘rojinegro’ al inicio del encuentro, el equipo de Javier Rabanal necesitaba reaccionar para poder volver al partido y aspirar a un posible empate.
Así, en una contra de Universitario, Jairo Concha apareció cerca de la medialuna y sacó un potente remate desde fuera del área para descontar, repitiendo el gol que popularizó su frase “no me dejen patear”.
DATOS CLAVES
- Matías Zegarra y Jhonny Vidales marcaron para Melgar ante Universitario en el Estadio Monumental UNSA.
- El delantero Jhonny Vidales alcanzó las cinco anotaciones en el Torneo Apertura Liga 1 2026.
- Jairo Concha anotó el descuento para el equipo dirigido por Javier Rabanal en Arequipa.