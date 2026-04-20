Universitario tomó la decisión más esperada por todos con Javier Rabanal luego de perder ante Melgar

La derrota de Universitario de Deportes en Arequipa frente a FBC Melgar ha puesto la continuidad del proyecto deportivo en una situación crítica. La dirigencia crema, encabezada por Franco Velazco, busca soluciones inmediatas para frenar la racha negativa que atraviesa el club.

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Según reveló el periodista Gustavo Peralta en la última edición de Al Límite por L1 MAX, la administración ya tiene una postura definida. El objetivo primordial es “descomprimir” el vestuario y la relación con la hinchada tras los últimos resultados en la Liga 1 2026.

El ultimátum a Javier Rabanal tras la caída en Arequipa

La decisión más esperada involucra directamente a Javier Rabanal, el estratega español que lidera el banco merengue. La directiva sostendrá una reunión clave con el DT este lunes en Lima para comunicarle las medidas que se tomarán respecto a su cargo.

Franco Velazco ha sido enfático en que se deben asumir responsabilidades compartidas, involucrando también la gestión de Álvaro Barco en la dirección deportiva. La permanencia de Rabanal pende de un hilo y las próximas horas serán determinantes para su futuro en Ate.

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Crisis en Universitario: ¿Habrá cambio de técnico?

El vigente campeón peruano atraviesa un momento de incertidumbre metodológica y de resultados que ha encendido las alarmas en la institución. La directiva busca corregir el rumbo antes de que las aspiraciones en el torneo local y la competencia internacional se vean comprometidas.

Se espera que tras la charla formal con el cuerpo técnico se anuncie si Rabanal recibirá un voto de confianza o si Universitario optará por un relevo en el banquillo. La afición merengue aguarda con expectativa una decisión que defina el destino del equipo en lo que resta de la temporada.

🎙️@Gustavo_p4 cuenta TODO sobre la situación de Javier Rabanal en Universitario de Deportes luego de la derrota ante Melgar#ALL1MITE



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