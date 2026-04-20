Williams Riveros y su fuerte reacción en el banco: lanzó una botella tras el cambio ante Melgar

Universitario de Deportes no pudo sumar en su visita a Arequipa y terminó cayendo por 2-1 frente a Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, en el estadio Monumental de la UNSA.

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Este resultado se da luego de la dura derrota que sufrió el elenco ‘crema’ ante Coquimbo Unido por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, donde solo registra un punto y es colero de su serie.

La sorpresiva reacción de Williams Riveros tras ser sustituido ante Melgar

En el desarrollo del encuentro, el técnico Javier Rabanal tomó la decisión de sustituir a Williams Riveros, quien reaccionó de manera cuando llegó al banquillo de suplentes.

Fue exactamente los 61 minutos del segundo tiempo que el DT español optó por reemplazar al defensor tras recibir una tarjeta amarilla, dando así ingreso a Anderson Santamaría.

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Sin duda alguna, la decisión provocó incomodidad en el jugador paraguayo, quien no pudo evitar evidenciar su molestia, llegando a lanzar una botella de agua contra el piso.

Universitario le dijo adiós al Torneo Apertura

En su visita a Arequipa, Universitario fue en busca de un triunfo para poder seguir en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1; sin embargo, cayó 2-1 ante Melgar en el estadio Monumental UNSA.

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Tras la derrota, el conjunto ‘merengue’ de Javier Rabanal se mantuvo en el cuarto puesto con 18 puntos, a ocho de los líderes del Apertura 2026: Alianza Lima y Los Chankas.

DATOS CLAVES

Williams Riveros fue sustituido por Anderson Santamaría al minuto 61 tras recibir una tarjeta amarilla.

Universitario de Deportes se mantiene en el cuarto puesto con 18 puntos tras perder ante Melgar.

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