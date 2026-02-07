Es tendencia:
Diego Romero, tras el polémico penal que cobró Kevin Ortega para Cusco FC: “Nos perjudican”

El arquero de Universitario fue la gran figura del partido. En diálogo con L1MAX, cuestionó el fallo del árbitro, clave para el 1-1.

Por Hugo Avalos

Diego Romero, arquero de Universitario, cuestionó el penal cobrado por Kevin Ortega.
© L1MAXDiego Romero, arquero de Universitario, cuestionó el penal cobrado por Kevin Ortega.

Diego Romero aseguró que Universitario de Deportes fue perjudicado por Kevin Ortega tras el penal cobrado a Williams Riveros que marcó el gol de penal para el empate de Cusco FC. El arquero ‘crema’, gran figura del empate 1-1, aseguró que no hubo penal y hasta cuestionó el cobro del árbitro.

En diálogo con L1MAX, Diego Romero no sólo hizo una reflexión sobre el partido entre Cusco FC y Universitario, también cuestionó el arbitraje y la jugada del penal que derivó en el empate de Facundo Callejo. Si bien no vio la jugada en vivo, sí estuvo cerca de la pantalla y opinó sobre lo ocurrido.

“Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. Hay que reconocer al rival que sabe dónde juega, sabe aprovechar la localía. Nosotros hacemos nuestro trabajo. Lamentablemente por una jugada, que no he visto, pero me están diciendo que no fue, por ahí la bronca y siento que no merecíamos este empate.”, fueron sus primeras sensaciones en diálogo con Gustavo Peralta.

Cuando el comunicador le consulta si perjudicaron a la ‘U’, respondió: “Yo creo que sí (nos perjudican). Por ahí, el árbitro ve lo suyo, pero nosotros estábamos cerca, mirando la jugada. Para mí no fue nada. Parece que cobra falta, encima. Lamentablemente, nos vamos con un empate”.

Por último, el guardameta, quien tuvo 5 paradas (3 dentro del área), según Sofascore, confesó que se va con bronca por lo ocurrido con el cobro de Kevin Ortega. “Nosotros supimos hacer nuestro trabajo, pero nos vamos con bronca por lo que pasó“, dijo.

José Carabalí aseguró que Kevin Ortega les dijo que se equivocó

En la zona de vestuarios, minutos después de las declaraciones de Diego Romero, José Carabalí reveló que hubo un diálogo entre los jugadores de Universitario y el árbitro Kevin Ortega donde les confesó que fue un error el penal.

Algunos compañeros comentaron que el árbitro Kevin Ortega dijo que se equivocó. No fue penal“, le dijo al periodista Gustavo Peralta en L1MAX. Evidentemente, el juez se mostró arrepentido por el fallo.

Datos claves

  • Diego Romero aseguró que Universitario fue perjudicado por el arbitraje de Kevin Ortega.
  • Facundo Callejo anotó el gol de penal para el empate 1-1 de Cusco FC.
  • José Carabalí reveló que el juez Kevin Ortega admitió haberse equivocado en la falta.
hugo avalos
Hugo Avalos
