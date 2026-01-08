Ni Pablo Lavandeira ni Ricardo Lagos: el jugador que Hernán Barcos recomendó fichar en FC Cajamarca

FC Cajamarca es uno de los nuevos inquilinos de la Liga 1 y con sus refuerzos esperan dar la hora. Uno de los abanderados en esta nueva etapa del club es sin duda alguna Hernán Barcos, quien llegó para liderar el proyecto deportivo e incluso habría sido uno de los responsables de un fichaje muy importante. Curiosamente, no hablamos ni de Pablo Lavandeira ni de Ricardo Lagos.

Publicidad

Publicidad

Sabiendo que la directiva de FC Cajamarca ha sido capaz de persuadir a varios jugadores que fueron campeones en Alianza Lima durante las últimos años, cualquiera pensaría que Hernán Barcos tuvo cierta injerencia en el arribo de alguno de los más conocidos, pero no. Hablamos de Sebastien Pineau, delantero peruano-chileno que volverá a probar suerte en el balompié nacional.

“Sebastien Pineau será nuevo jugador de FC Cajamarca. Firma contrato por un año. Llega al elenco cajamarquino por recomendación de Hernán Barcos. Se suma al plantel el día de mañana que llegará a Cajamarca. Su último equipo fue el Recreativo Huelva de España”; fue la más reciente información que compartió el comunicador deportivo Jean Pierre Maraví a través de ‘X’.

Fuente: @jean_maravi

Publicidad

Publicidad

El pasado de Sebastien Pineau en Alianza Lima y su experiencia en el extranjero

Sebastien Pineau, quien actualmente tiene 22 anos de edad y que incluso ha sido parte de la Selección Peruana en divisiones menores, fue parte de las inferiores de Alianza Lima. Es más, pudo debutar en primera división durante la temporada 2022 en los últimos minutos del partido frente a Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en donde por cierto los íntimos ganaron 2-0.

ver también Sorpresa total en la Liga 1, Mosquera definió nuevo equipo y regresa a un histórico club

En cuanto a la experiencia en el extranjero que ha tenido el delantero peruano-chileno, luego de no tener muchos minutos en Alianza Lima decidió mudarse a Austin FC de la MLS de los Estados Unidos. Jugando poco en el primer equipo, lo hizo más en el torneo ‘Next Pro‘. Luego, fichó por Recreativo Huelva de España compitiendo en Primera Federación y Segunda Federación.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Composición Bolavip.

Los refuerzos de FC Cajamarca para la temporada 2026

Además de los refuerzos mencionados, tales como Hernán Barcos y Sebastien Pineau, la directiva de FC Cajamarca no quiere que la Liga 1 2026 sea algo en su historia y han hecho un importante esfuerzo por armar un plantel realmente competitivo. Nombres como los de Pablo Lavandeira, Ricardo Lagos, Pablo Míguez, Arley Rodríguez, Carlos Gómez, Mauricio Arrasco, Said Peralta, Axel Moyano, Jonathan Betancourt (Ecuador) y Matías Almirón (Uruguay) son quienes estarán liderados por el profesor Carlos Silvestri en el ‘Azul y Oro’.

Fuente: FC Cajamarca.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES