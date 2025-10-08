Nueva purga de Paulo Autuori: la lista de 11 jugadores que podrían irse de Sporting Cristal de cara al 2026

La posibilidad de que Sporting Cristal pueda seguir peleando por el título de la temporada 2025 parece muy remota a estas alturas. Dejando puntos en el camino de manera increíble y siendo un equipo todavía bastante irregular, de la mano del profesor Paulo Autuori ya podrían ir pensando en el armado del plantel de la temporada 2026 y a continuación empezaremos a evaluar una lista de posibles salidas de varios jugadores.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Sporting Cristal no ha podido completar una buena temporada en este 2025 ya que desde inicios de año se habló hasta el cansancio del pésimo armado de la plantilla que gestionó el área deportiva del club. Recién a mitad de año, evidenciando que realmente no habían fichado bien, trajeron 4 refuerzos que de alguna manera le dieron mayor jerarquía al equipo y que al parecer no será suficiente.

Estamos hablando de una lista de al menos 11 jugadores que a fin de año podrían irse de Sporting Cristal al terminar contrato y todavía no tener novedades sobre una renovación si es que así lo entiende la directiva encargada. Esta nómina la integran: Alejandro Duarte, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Axel Cabellos , Fabrizio Lora, Jhilmar Lora, Leandro Sosa, Martín Távara, Irven Ávila, Fernando Pacheco y Diego Otoya.

¿Realmente Paulo Autuori podría tomar la decisión de una purga en Sporting Cristal?

Es importante mencionar y destacar que Paulo Autuori siempre se ha caracterizado por ser un entrenador frontal y muy directo en sus decisiones. Apenas llegó este año a Sporting Cristal optó por dejar de lado a algunos jugadores que venían siendo habituales opciones en el primer equipo, como por ejemplo Gianfranco Chávez y Jhilmar Lora. Además, no dudó en ceder a préstamo a varios canteranos y así empezó a armar su plantilla.

Sabiendo que tiene contrato con el equipo rimense hasta fines del año 2026 y que desde la directiva existe un total respaldo al proyecto que viene liderando desde hace algunos meses, es muy probable que el estratega brasileño vuelva a tomar la decisión de priorizar sus planificaciones y junto a su comando técnico elegir qué jugadores continuarán o no en el plantel. Dicho esto, la lista de 11 nombres anteriormente expuesta podría disminuir o quién sabe hasta aumentar.

Los partidos que le restan jugar a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal no tiene la primera opción para quedarse con el título del Torneo Clausura 2025, pero deberán dejar todo en la cancha en las últimas 6 jornadas que restan del campeonato regular para ver en qué posición terminan. A continuación, conoce a detalle quiénes serán los próximos rivales de los celestes, las fechas de sus partidos y los horarios en que podrás seguir las incidencias.

Fecha 14 | Sporting Cristal vs. Universitario de Deportes | 15-10 | 20:00 horas

Fecha 15 | Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal | 19-10 | 17:30 horas

Fecha 16 | Sporting Cristal vs. Los Chankas | 26-10 | 11:00 horas

Fecha 17 | Comerciantes Unidos vs. Sporting Cristal | 1-11 | 15:15 horas

Fecha 18 | Sporting Cristal vs. Cienciano | Por confirmar

Fecha 19 | Atlético Grau vs. Sporting Cristal | Por confirmar

