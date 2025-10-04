¿Adiós al título 2025? Así es el cuestionamiento a Paulo Autuori por sus decisiones en Sporting Cristal: “Se le acabaron los méritos”

La realidad de Sporting Cristal es que volverán a quedar fuera de la pelea por el título nacional. Tras la dura derrota de esta tarde frente a ADT de Tarma en condición de visita, ahora los rimenses podrían estar alistándose tan solo para cumplir con el calendario ya que debería ocurrir un milagro para que puedan seguir realmente en la pelea. Dicho esto, uno de los nombres que más enfado genera en el Rímac es el de Paulo Autuori.

Si bien en el pasado mes de abril, cuando Paulo Autuori fue anunciado como entrenador de Sporting Cristal tras la salida del argentino Guillermo Farré, los hinchas estuvieron muy contentos con esta situación al hablar del liderazgo que debería volver a tener el club desde las cabezas deportivas. Bueno, hoy en día estos mensajes terminaron por completo y ahora incluso se habla de que se le terminaron los créditos para mantenerse en el cargo.

A través de distintos comentarios en redes sociales, los aficionados de Sporting Cristal se muestran totalmente molestos y frustrados al prácticamente volver a decirle adiós a una posibilidad de título nacional, lo cual refleja y hace recordar que desde la temporada 2020 no logran salir campeones. A Paulo Autuori se le critica su pobre reacción en las variantes, en las decisiones de la alineación titular y en el poco manejo demostrado durante las últimas jornadas del campeonato.

El error que se le señala con más énfasis a Paulo Autuori en Sporting Cristal

Obviamente, luego de una dolorosa derrota como la del día de hoy ante ADT de Tarma en condición de visita, todos los errores son mucho más vistos y señalados como verdaderas tragedias por parte de los hinchas de Sporting Cristal, pero uno de los más recurrentes en el último tiempo tiene que ver con el titularato de Yoshimar Yotún. Por más capitán y referente del plantel que sea, todo parece indicar que el volante ya no es del agrado del pueblo cervecero.

Uno de los jugadores que más se le extraño durante más de 15 meses, hoy en día no tiene espacio en los sentimientos ni muchos menos en la aceptación de los aficionados celestes. Con muy pocas chances de seguir peleando por el título del Torneo Clausura 2025 y dependiente completamente de otros resultados, el nombre del popular ‘Yoshi’ también es exigido como uno de los no debería seguir pensando en la renovación de la plantilla de cara a la temporada 2026.

Es justamente en este escenario de pobre nivel mostrado por Yoshimar Yotún que se habla de la terquedad de Paulo Autuori en seguir apostando por un volante que desde que regresó al equipo luego de su complicada lesión no ha sido capaz de rendir de acuerdo a las expectativas que se tenían. Es más, en partidos como los de ahora en ciudad de altura, se evidencia aún más su falta de fútbol y poca distancia en el recorrido para la exigencia que se necesita.

¿Hasta cuándo es el contrato de Paulo Autuori con Sporting Cristal?

Paulo Autuori llegó a Sporting Cristal en abril de este año 2025 y firmó contrato hasta diciembre del 2026, con lo cual todavía le quedaría un buen tramo como director técnico del equipo celeste. Ahora mismo cualquiera podría pensar que la directiva respalda totalmente el trabajo del brasileño y comprenden que los resultados podrían mejorar en un futuro cercano, pero habría que ver cómo terminan el actual campeonato y de acuerdo a ello esperar una decisión.

