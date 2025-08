Otra baja en Alianza Lima: Hernán Barcos confirmó expulsión tras igualar con Cristal

El partido entre Alianza Lima vs. Sporting Cristal no tuvo goles, pero si algo no le terminó faltando fue polémicas. El partido se vio afectado por un protagonismo excesivo de Augusto Menéndez, quien terminó siendo el que se llevó los reflectores por sus decisiones. Incluso finalizado el encuentro siguió llamando la atención.

Incluso luego de finalizar el encuentro se conoció que el elenco de Alianza Lima sufrió una nueva baja. Al parecer por un reclamo bastante fuerte hizo que Menéndez no titubeara a la hora de sacar una nueva roja. Muy aparte de la que terminó mostrando a Sergio Peña que terminó en los camerinos antes de tiempo.

¿A quién más expulsaron en Alianza Lima?

Menéndez no dejó de ser protagonista en este encuentro ni al final de la contienda. Es por eso que se conoció que hubo otro expulsado más en las filas del cuadro dirigido por Néstor Gorosito. Esto pasó desapercibido por parte de los hinchas, pero en la prensa si estuvieron muy atentos y fue la pregunta que le hicieron a Hernán Barcos tras el final de la contienda.

La gran duda que se tenía era sobre quién había sido expulsado. En un comienzo se habló de Gaspar Gentile, pero el mismo ‘Pirata’ lo supo desmentir, explicando que la roja había sido para Salomón Libman. De esta forma el preparador de arqueros no podrá estar en la siguiente contienda.

La molestia por el arbitraje es notable y el mismo Barcos prefirió no hablar del tema. Por eso solo expuso lo siguiente al final de la contienda: “No podemos opinar del arbitraje, ya que después te multan”.

¿Qué se le viene a Alianza Lima?

En este caso Alianza Lima no va a tener mucho tiempo para descansar, esto debido a que esta semana tiene otro importante partido. En este caso va a tener que visitar a Ayacucho FC el día sábado 9 de agosto desde las 13:00 horas de Perú. Este juego es vital para intentar reponerse y volver a la pelea por el Torneo Clausura.

Pero también se le viene un duelo vital en su carrera por la Copa Sudamericana. El próximo miércoles 13 de agosto recibirá en Matute a la Universidad Católica de Ecuador en el Alejandro Villanueva por el partido de ida de los octavos de final. Este duelo se realizará desde las 19:30 horas de Perú.

