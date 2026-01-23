Paulo Autuori confiesa su sentir tras la grave denuncia en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Si bien las más recientes denuncias en contra de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña afectan la interna de Alianza Lima, no podemos perder de vista que también perjudica al fútbol peruano y a la sociedad nacional en general. Una situación tan grave no se puede dejar de lado, así que desde otros equipos también muestran su total rechazo a los actos de indisciplina.

Este es el caso de Sporting Cristal por medio de Paulo Autuori, entrenador del primer equipo. El estratega brasileño, en una reciente entrevista con el diario ‘Depor‘, no quiso mencionar explícitamente el caso de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña al ser consultado sobre las indisciplinas en el fútbol, pero sí dejó un contundente mensaje de que las consecuencias deben pagarse.

“Tiene que ver con el nivel profesional de cada uno. Nosotros sabemos cómo estamos viviendo en estos días, hay que cuidarse porque causan daño a gente que no tiene nada que ver con esto y que va a pagar el precio. Si cometo un error tengo que pagar el precio y es la justicia”; sentenció en primera instancia Paulo Autuori en una respuesta bastante contundente sobre las indisciplinas.

En esta misma línea, el entrenador de Sporting Cristal evidenció su total desacuerdo con los actos vandálicos de los hinchas, en una total referencia a Alianza Lima y a lo que sucedió en las instalaciones de Matute. “No es que tú puedes justificar esto con agresiones como lo que ha pasado. Los dos están completamente equivocados y errados. Quien comente el error tiene que estar sujeto a pagar el precio por eso y hay entidades competentes para juzgar”.

Sporting Cristal ultima detalles para ‘La Tarde Celeste’ 2026

Alejado de las opiniones respecto a lo ocurrido en la interna de Alianza Lima, al margen de las recientes declaraciones de Paulo Autuori, en Sporting Cristal se preparan para lo que será su día de presentación frente a los hinchas. La denominada ‘Tarde Celeste 2026‘ está programada para el domingo 25 de enero a partir del mediodía y se espera un ambiente de festividad en el Rímac.

Además de conocer a la nueva plantilla del equipo rimense, el plato fuerte de la jornada será cuando Sporting Cristal enfrente a Universidad Católica de Ecuador en un partido amistoso que está pactado para las 16:00 horas. Será la primera vez que refuerzos como Gabriel Santana, Juan Cruz y Cristiano Da Silva jueguen en el Estadio Alberto Gallardo, así que las expectativas son bastante altas.

Fuente: Sporting Cristal.

