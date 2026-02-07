Es tendencia:
Paulo Autuori vs. Juan Reynoso: las alineaciones titulares de Sporting Cristal y FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal y FBC Melgar se enfrentarán en el Estadio Alberto Gallardo. A continuación, conoce los detalles de este encuentro.

Por Renato Pérez

Paulo Autuori y Juan Reynoso.
© Composición BOLAVIP.Paulo Autuori y Juan Reynoso.

Sporting Cristal y FBC Melgar medirán fuerzas el próximo domingo 8 de febrero en el Estadio Alberto Gallardo. En el marco de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026, rimenses y arequipeños buscarán conseguir un triunfo que les permita seguir escalando en la tabla de posiciones cuando la temporada recién empezó, por lo que se espera un trámite muy interesante de ida y vuelta.

Si hablamos de cómo llegan los equipos a este partidazo, Sporting Cristal igualó 1-1 frente a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el debut del Torneo Apertura 2026; mientras que FBC Melgar derrotó 2-0 a Cienciano en el Estadio Monumental de la UNSA. Es así que se podría decir que son los celestes quienes tienen mayor premura de conseguir la victoria.

Tampoco podemos perder de vista que será un duelo estratégico ya que Paulo Autuori y Juan Reynoso son reconocidos como entrenadores muy estudiosos y que planifican al máximo detalle cada uno de los partidos. En resumen, el partido que jugarán Sporting Cristal y FBC Melgar promete mucho en la previa, por lo que a continuación conoceremos todos los detalles necesarios.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs. FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026

Sporting Cristal | Diego Enríquez; Juan Cruz González, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Martín Távara, Ian Wisdom, Yoshimar Yotún; Gabriel Santana, Santiago González y Felipe Vizeu. DT: Paulo Autuori.

FBC Melgar | Jorge Cabezudo; Matías Lazo, Jesús Alcántar, Alec Deneumostier, Matías Zegarr ; Walter Tandazo, Horacio Orzán, Pablo Erustes; Cristian Bordacahar, Jhonny Vidales y Bernardo Cuesta. DT: Juan Reynoso.

Así se jugará la Fecha 2 del Torneo Apertura 2026: partidos, horarios y canales de TV

¿A qué hora juegan Sporting Cristal y FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026?

  • 10:00 | México, Guatemala, Honduras y Costa Rica
  • 11:00 | Perú, Colombia y Ecuador
  • 12:00 | Bolivia, Venezuela y Estados Unidos
  • 13:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 17:00 | España

¿Dónde ver Sporting Cristal y FBC Melgar por el Torneo Apertura 2026?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • Claro TV | 10 SD y 510 HD
  • DIRECTV | 604 SD y 1604 HD
  • Best Cable | 12 SD y 6.2 HD
  • Movistar TV | 14 y 714 HD
DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal y FBC Melgar juegan el domingo 8 de febrero a las 11:00 horas.
  • El partido se disputará en el Estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 del torneo.
  • Los entrenadores Paulo Autuori y Juan Reynoso lideran los comandos técnicos de ambos equipos.
