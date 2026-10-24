Predicción Liga 1 2026: resultado exacto de Universitario vs. Juan Pablo, según la IA

La tecnología analizó las condiciones de Universitario y Juan Pablo II, así que el pronóstico final se hizo público y a continuación podrás descubrirlo a detalle.

Universitario de Deportes y Juan Pablo II se vuelven a ver las caras en esta temporada. El Estadio Monumental será testigo del encuentro válido por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, el cual por cierto desde la previa promete diversas emociones por el buen presente de ambos equipos. Además de los análisis futbolísticos, ahora la Inteligencia Artificial reveló cómo quedará el marcador.

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Es importante tener en cuenta que ambos equipos viene de ganar en la jornada anterior. Universitario de Deportes logró una importante victoria por 4-1 frente a Alianza Atlético en Trujillo y dejando muy buenas sensaciones, mientras que Juan Pablo II se sigue haciendo fuerte de local y derrotó 2-0 a Sport Boys en la ciudad de Chongoyape. Es decir, mejor entonados imposibles para el duelo de hoy.

Dicho esto, la Inteligencia Artificial reveló que Universitario de Deportes no tendrá inconvenientes para imponerse ante Juan Pablo II y logrará una goleada por 4-0 en el Estadio Monumental. El poderío ofensivo de los merengues jugando en casa y con el apoyo de sus hinchas serán claves para derribar el muro norteño, por ello es que existe un 85% de probabilidad para esta predicción.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de Universitario ante Juan Pablo II

Universitario de Deportes impondrá un dominio territorial absoluto desde el pitazo inicial. Impulsados por su hinchada, los carrileros cremas se instalarán en campo contrario, ahogando la salida de un equipo que carece de la experiencia para manejar la presión en escenarios de esta magnitud. Además, la superioridad física de los tres centrales cremas será letal en el juego aéreo. Ante un rival que se agrupará cerca de su área, los tiros de esquina y las faltas laterales garantizan al menos una anotación local.

impondrá un dominio territorial absoluto desde el pitazo inicial. Impulsados por su hinchada, los carrileros cremas se instalarán en campo contrario, ahogando la salida de un equipo que carece de la experiencia para manejar la presión en escenarios de esta magnitud. Además, la superioridad física de los tres centrales cremas será letal en el juego aéreo. Ante un rival que se agrupará cerca de su área, los tiros de esquina y las faltas laterales garantizan al menos una anotación local. Juan Pablo II compite con una plantilla corta y un presupuesto limitado. Fuera de su localía en el norte, su bloque defensivo suele desordenarse frente a transiciones rápidas, dejando espacios por el centro que los interiores merengues explotarán con facilidad. El esquema ultraconservador de los norteños dejará a sus delanteros aislados. La línea de recuperación merengue interceptará cualquier intento de contragolpe en el mediocampo, garantizando una noche sin sobresaltos para el arco local.

compite con una plantilla corta y un presupuesto limitado. Fuera de su localía en el norte, su bloque defensivo suele desordenarse frente a transiciones rápidas, dejando espacios por el centro que los interiores merengues explotarán con facilidad. El esquema ultraconservador de los norteños dejará a sus delanteros aislados. La línea de recuperación merengue interceptará cualquier intento de contragolpe en el mediocampo, garantizando una noche sin sobresaltos para el arco local. En conclusión, el abismo técnico y físico decantará el trámite rápidamente. Universitario de Deportes resolverá el partido en la primera mitad y administrará sus energías en el complemento, sellando una goleada que afianza sus opciones al título del Torneo Clausura 2026.

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¿A qué hora se juega Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

18:30 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:30 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:30 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:30 | Canadá, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Hora del Este)

22:30 | Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay

03:30 | España (domingo 25/10)

¿Dónde ver Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2026?

Movistar TV | Canal 14 SD y 714 HD

DSports | Canal 604 SD y 1604 HD

Claro TV | Canal 10 SD y 510 HD

Best Cable | Canal 12

Latin Cable | Canal 23 SD y 40.3 HD

Cable Mundo Perú | Canal 3 SD y 3.3 HD

Cable Visión Perú | Canal 49 SD y 49.1 HD

Zapping | Canal 32

DATOS CLAVES

Universitario y Juan Pablo II jugarán a las 20:30 en el Estadio Monumental.

jugarán a las en el Estadio Monumental. La Inteligencia Artificial predice triunfo de Universitario por 4-0 con 85% de probabilidad .

predice triunfo de con . Universitario venció 4-1 a Alianza Atlético y Juan Pablo II ganó 2-0 previamente.