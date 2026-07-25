Predicción Liga 1 Perú 2026: resultado exacto de FBC Melgar vs. Sporting Cristal, según la IA

La Inteligencia Artificial evaluó las condiciones futbolísticas de FBC Melgar y Sporting Cristal. Ahora reveló su pronóstico, así que podrás conocer quién se queda con el triunfo en la ciudad de Arequipa.

FBC Melgar y Sporting Cristal se alistan para disputar el partido que genera más expectativa en el marco de la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. El Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa será el escenario para albergar un trámite que en la previa promete por el buen arranque de los equipos. Dicho esto, la Inteligencia Artificial evaluó y pronosticó el encuentro.

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En cuanto a los rendimientos que vienen mostrando las plantillas en el arranque del Torneo Clausura 2026, FBC Melgar debutó con un triunfazo por 3-1 frente a Cienciano jugando en la ciudad de Cusco, mientras que Sporting Cristal venció 1-0 a Deportivo Garcilaso en el estreno oficial de Roberto Mosquera como entrenador. Es así que el día de hoy buscarán la segunda victoria consecutiva.

En base a estos antecedentes, la Inteligencia Artificial reveló que FBC Melgar se impondrá esta noche frente a Sporting Cristal en el Estadio Monumental del la UNSA y logrará el triunfo por 2-1. Si bien se habla de un marcador ajustado por el poderío de los dos equipos, el factor altura y localidad de los arequipeños será realmente clave en el rendimiento del equipo a diferencia de los celestes.

Las razones de la Inteligencia Artificial para el triunfo de FBC Melgar ante Sporting Cristal

FBC Melgar se hace inmensamente fuerte de local, acumulando cuatro victorias consecutivas en la Liga 1 jugando en Arequipa . En la otra vereda, Sporting Cristal sufre como visitante: llevan siete salidas consecutivas sin ganar en el torneo. A esto hay que sumarle el desgaste acumulado de los dirigidos por Roberto Mosquera , quienes jugaron un intenso partido por la Copa Sudamericana 2026 a mitad de semana contra RB Bragantino (0-0) y llegan con las piernas más cargadas.

se hace inmensamente fuerte de local, acumulando cuatro victorias consecutivas en la jugando en . En la otra vereda, sufre como visitante: llevan siete salidas consecutivas sin ganar en el torneo. A esto hay que sumarle el desgaste acumulado de los dirigidos por , quienes jugaron un intenso partido por la a mitad de semana contra (0-0) y llegan con las piernas más cargadas. Aunque FBC Melgar es favorito, mantener su arco en cero será complicado. Sporting Cristal tiene jugadores de altísima calidad que pueden castigar cualquier error. Con el equipo local asumiendo el protagonismo y adelantando líneas en casa, los celestes tendrán espacios para contragolpear. La tendencia estadística y el mercado de “ambos equipos anotan” sugieren fuertemente que la visita perforará la red rival.

es favorito, mantener su arco en cero será complicado. tiene jugadores de altísima calidad que pueden castigar cualquier error. Con el equipo local asumiendo el protagonismo y adelantando líneas en casa, los celestes tendrán espacios para contragolpear. La tendencia estadística y el mercado de “ambos equipos anotan” sugieren fuertemente que la visita perforará la red rival. En conclusión, veremos a un FBC Melgar asfixiante que impondrá el ritmo del partido desde el minuto uno. Sporting Cristal intentará gestionar el desgaste físico cediendo la posesión y buscando transiciones rápidas. Aunque la jerarquía rimense les permitirá lastimar, la intensidad arequipeña, su dominio territorial y la racha positiva de sus atacantes terminarán inclinando la balanza para sellar un trabajado 2-1.

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¿A qué hora juegan FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

18:00 | Estados Unidos (Hora del Pacífico)

19:00 | México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras

20:00 | Colombia, Ecuador, Panamá y Perú

21:00 | Chile, Bolivia y Venezuela

22:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

03:00 | España (26/07)

¿Dónde ver FBC Melgar vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

L1 MAX

L1 Play

DSports y DGO

Movistar TV

Claro TV

Win

Best Cable

DATOS CLAVES

La Inteligencia Artificial pronosticó un triunfo 2-1 de FBC Melgar sobre Sporting Cristal .

pronosticó un triunfo 2-1 de sobre . FBC Melgar llega de vencer 3-1 a Cienciano en la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 .

llega de vencer 3-1 a en la fecha 1 del . Sporting Cristal empató 0-0 contra RB Bragantino a mitad de semana por la Copa Sudamericana 2026.