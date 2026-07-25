Quién es el árbitro del partido FBC Melgar vs. Sporting Cristal por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026

Michael Espinoza será el juez principal del duelo de hoy entre FBC Melgar vs. Sporting Cristal. Conoce más a profundidad la trayectoria y formación del árbitro peruano de 38 años.

FBC Melgar y Sporting Cristal prometen sacarse chispas en un choque de pronóstico reservado por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Para un partido de alto voltaje, que ya se vive desde la previa y en donde los tres puntos son vitales en la lucha por el título, la CONAR no ha querido dejar nada al azar y designó a uno de los jueces más experimentados del país: Michael Espinoza.

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Con más de una década en el arbitraje profesional, Michael Espinoza llega con el objetivo de llevar el partido a buen puerto en el Estadio Monumental de la UNSA ubicado en la ciudad de Arequipa. En base a ello es que a continuación te contamos todo sobre su perfil, su increíble historial de resiliencia y cómo llega a este trascendental encuentro entre rojinegros y celestes.

Fuente: Conmebol.

¿Quién es Michael Espinoza? Disciplina y rigor físico del árbitro limeño

Nacido en Lima el 29 de octubre de 1987 (38 años), Michael Davis Espinoza Valles no solo es un destacado árbitro, sino también un profesional titulado en Administración. Quienes lo conocen de cerca destacan su disciplina inquebrantable y su asombrosa resistencia física, producto de extenuantes rutinas de entrenamiento que suele compartir con sus amigos más cercanos.

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Fuera de los terrenos de juego, respira fútbol las 24 horas del día. Es padre de dos niños y está felizmente casado con Johanna Vega, quien curiosamente también comparte su misma pasión: es árbitra internacional FIFA de fútbol y a la vez de futsal, lo cual la tiene como una de las más reconocidos del ámbito nacional.

El ascenso meteórico y la consolidación internacional de Michael Espinoza

La historia de Michael Espinoza con el arbitraje inició oficialmente en el lejano año 2008 cuando se unió a la Asociación de Árbitros del Perú. Su talento lo llevó de la Comisión Departamental a la CONAR, logrando debutar en la máxima categoría durante la temporada del Descentralizado 2010. Además, el gran salto de su carrera llegó en 2017, cuando la FIFA le otorgó la codiciada insignia internacional. A partir de ahí, su vitrina de logros no paró de crecer:

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Fue galardonado como el Árbitro del Año en Perú en la temporada 2018.

Ha sido recurrente en designaciones de peso como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana y torneos de selecciones juveniles de la CONMEBOL .

y torneos de selecciones juveniles de la . Ha recibido reconocimientos especiales por parte de la CONMEBOL por su labor e incluso participa como instructor en programas de desarrollo para nuevos talentos arbitrales en Sudamérica.

La polémica del VAR y una lección de resiliencia por parte de Michael Espinoza

Como en toda carrera larga, no todo ha sido color de rosa. Michael Espinoza protagonizó una de las controversias más sonadas del fútbol peruano reciente al anular un gol que desde la cabina del VAR le indicaban como válido. Aquel episodio le costó duras críticas mediáticas y una suspensión temporal.

Sin embargo, lejos de hundirse, el juez limeño utilizó este amargo trago como un trampolín. Asumió su error públicamente y demostró que en el arbitraje (y en la vida) lo importante no es no caer, sino saber levantarse. Hoy en día, sigue siendo pieza clave en las designaciones locales y continentales entre el campo y el VAR.

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¿Cómo llega Michael Espinoza al partido FBC Melgar vs. Sporting Cristal?

Michael Espinoza viene con un ritmo de competencia envidiable y muy importante en lo que va de la presente temporada 2026. Ha dirigido choques calientes de la Liga 1 e importantes cruces internacionales de CONMEBOL. A continuación, repasamos sus últimas apariciones:

Fecha Competición Partido Resultado 18/07/2026 Liga 1 Perú Atlético Grau vs. UTC 3 – 1 30/05/2026 Liga 1 Perú Deportivo Garcilaso vs. Juan Pablo II 4 – 1 26/05/2026 Copa Sudamericana Palestino vs. Deportivo Riestra 1 – 1 24/05/2026 Liga 1 Perú Alianza Lima vs. Los Chankas 3 – 0

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