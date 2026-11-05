¿Por qué Renato Tapia no fue convocado a la Selección Peruana? Mano Menezes explicó su decisión

Mano Menezes brindó una entrevista donde explicó el motivo por el que no cuenta con Renato Tapia. Tuvo una conversación con el jugador.

Mano Menezes habló luego de dar a conocer la lista de convocados de la Selección Peruana para el partido ante Bolivia por la fecha FIFA de noviembre. En conferencia de prensa, reveló por qué no convocó a Renato Tapia, uno de los nombres más solicitados por el hincha del combinado nacional.

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El entrenador de la Selección Peruana explicó que este partido representa una primera etapa para ciertos jugadores que quiere probar con vistas al futuro. En todo caso, luego, vendrá una segunda etapa en donde se espera pueda estar el volante del Al Wasl.

“Hay que darle minutos a ellos para que puedan ser el futuro. Les dije que habría una segunda etapa, donde uniremos a esos que estuvieron en la primera etapa con los otros consagrados de la Selección Peruana. Ahí se encuentra Renato Tapia“, reveló Menezes en rueda de prensa.

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Así, el seleccionador blanquirrojo aseguró que, para marzo, Tapia “va a ser considerado para estar con nosotros”. “Lo que hablé con Renato es justamente eso. Primero le pregunté si quería estar con nosotros porque esa es una pregunta importante para los que ya tienen trayectoria en la selección”, reveló.

“Querer ser parte de un proyecto, a veces en condiciones un poco diferentes de como estaba antes, porque cada proceso es diferente, por eso tengo que mencionarles si es que quieren estar acá”, reveló. “Hablé y fue muy político al decirme que quiere estar aquí con nosotros. Por eso vamos a pensar en él para la fecha FIFA de marzo. Ahí veremos su momento, producción y nivel que tiene para aportar acá”, cerró.

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¿Cuándo fue la última vez que estuvo Renato Tapia en la Selección Peruana?

El último partido de Renato Tapia en ‘La Bicolor’ fue el 9 de septiembre de 2025. en dicho partido, Perú perdió 1-0 ante Paraguay en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Lista de convocados de la Selección Peruana

ARQUEROS: Pedro Gallese (Deportivo Cali/COL), Diego Romero (Universitario) y Matías Córdova (Comerciantes Unidos)

(Deportivo Cali/COL), (Universitario) y (Comerciantes Unidos) DEFENSAS: Alfonso Barco (Rijeka/CRO), Erick Noriega (Gremio/BRA), Fabio Grüber (FSV Mainz 05/ALE), Marco Huamán (Alianza Lima), Marcos López (FC Copenhague/DIN), Matías Lazo (FBC Melgar), Matías Zegarra (FBC Melgar)

(Rijeka/CRO), (Gremio/BRA), (FSV Mainz 05/ALE), (Alianza Lima), (FC Copenhague/DIN), (FBC Melgar), (FBC Melgar) MEDIOCAMPISTAS: Andy Polo (Universitario), Erinson Ramírez (Juan Pablo II), Francesco Andrealli (Como 1907/ITA), Jairo Vélez (Alianza Lima), Jesús Pretell (LDU Quito/ECU), Oslimg Mora (Sport Boys), Rodrigo Vilca (Comerciantes Unidos), Wilder Cartagena (Orlando City SC/USA), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal).

(Universitario), (Juan Pablo II), (Como 1907/ITA), (Alianza Lima), (LDU Quito/ECU), (Sport Boys), (Comerciantes Unidos), (Orlando City SC/USA), (Sporting Cristal). DELANTEROS: Adrián Ugarriza (Hapoel Beer Sheva/ISR), Bassco Soyer (Gil Vicente/POR), Gianluca Lapadula (Universitario), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Luis Iberico (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal) y Piero Magallanes (Sport Huancayo)

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