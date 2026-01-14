Rodrigo Ureña tuvo tremenda actuación con Millonarios frente a Boca Juniors

Rodrigo Ureña luego de lograr el Tricampeonato decidió tomar un nuevo camino y fue fichado por Millonarios de Colombia. El chileno demostró su nivel ante nada más y nada menos que Boca Juniors. Cuadro al cual enfrentaron en un encuentro amistoso y donde dejó grandes destellos de fútbol, emocionando a la hinchada del ‘Millo’.

Publicidad

Publicidad

El chileno dejó en claro que es un jugador de talla internacional, algo que ya había dejado en claro en Universitario de Deportes. Pero en este duelo se supo vender muy bien, logrando apagar más de un incendio. Sin mencionar su gran liderazgo en el mediocampo, lo que deja en claro que es un jugador con mucha personalidad.

En la primera acción, fue un ataque dentro del área del cuadro ‘Xeneize’, Aguirre tenía el arco en frente. Pero cuando intentó definir, apareció el mediocampista sureño para interrumpir el remate con un magistral corte que impidió que se pueda marcar el primer gol del partido.

Primera salvada de Rodrigo Ureña:

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Pero ahí no acaban las grandes intercepciones de Ureña. Pues en el cierre del partido, se dio un tiro de esquina que traía mucho peligro dentro del área. Es ahí en donde el volante apareció para cortar el balón antes que Merentiel pudiera rematar y la mandó al tiro de esquina. Demostrando también su buen posicionamiento para impedir que el rival la tenga fácil.

Segunda salvada de Rodrigo Ureña:

ver también ¿Culpa de Universitario? Jorge Fossati revela el motivo por el que todavía sigue en Perú: “Cosas que solucionar”

Tweet placeholder

Hinchas de Millonarios felices con Rodrigo Ureña

Por parte de la hinchada del cuadro de Millonarios no dudaron un solo minuto en usar las redes sociales para resaltar el fútbol de Ureña. Mencionando que es un jugador que ha llegado para ser una pieza clave y que lo está demostrando con su fútbol. Así que en poco tiempo ya se va ganando a la hinchada tras dejar Universitario de Deportes.

Publicidad

Publicidad

Hinchas felices con Rodrigo Ureña (Foto: X).

Por otro lado, el volante demostró grandes cualidades que fueron reconocidas por los hinchas. Como por ejemplo su jerarquía, siendo un jugador con mucha experiencia. La cual se puede ver a la hora de ordenar la defensa, pero también comiéndose el mediocampo. Lo cual no es tan fácil para alguien que recién llega a un nuevo club.

Hinchas felices con Rodrigo Ureña (Foto: X).

Publicidad

Publicidad

Datos Claves