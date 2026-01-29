¿Extraña a Universitario?: Rodrigo Ureña sufre la primera gran decepción en Millonarios de Colombia

El inicio de la aventura de Rodrigo Ureña en el fútbol colombiano ha tomado un giro inesperado y preocupante. La reciente salida de Hernán Torres de la dirección técnica de Millonarios representa un golpe durísimo para las aspiraciones del volante chileno.

Rodrigo Ureña la pasa mal en Colombia

Apenas semanas después de dejar Perú, el mediocampista se encuentra en un vestuario a la deriva y sin el líder que lo llevó a Bogotá. Esta inestabilidad genera dudas razonables sobre el rol protagónico que el “Pitbull” buscaba tras su exitoso ciclo en la Liga 1.

En Universitario de Deportes, Ureña gozaba de un estatus de prototipo de ídolo y una comodidad deportiva absoluta bajo el mando de Fabián Bustos / Jorge Fossati. Su salida fue un sacrificio que el hincha crema lamentó, pero que el jugador aceptó buscando nuevos retos internacionales.

La decepción es mayor considerando que fue el propio Hernán Torres quien pidió el fichaje de Ureña, recordándolo por su gran nivel en Tolima. Sin su principal respaldo en el banquillo, el volante deberá ganarse la confianza de un nuevo cuerpo técnico desde cero.

Rodrigo Ureña cuando fue presentado en Millonarios. (Foto: X).

¿Extrañará a Universitario de Deportes?

La crisis de resultados en el inicio de la Liga Colombiana 2026 ha sido el detonante de este terremoto en el cuadro “Embajador”. Con tres derrotas consecutivas, el proyecto que sedujo al ex referente merengue parece desmoronarse antes de empezar a caminar.

Muchos aficionados en redes sociales ya se preguntan si el mediocampista empieza a extrañar la mística y el orden de Ate. Mientras en Lima era el eje inamovible del equipo, en Colombia hoy vive la incertidumbre de un proceso interrumpido abruptamente.

Rodrigo Ureña buscará revertir su problema

El desafío para Ureña será demostrar que su jerarquía trasciende nombres propios y que puede liderar el mediocampo sin importar quién dirija. Su carácter será vital para ayudar a Millonarios a salir del fondo de la tabla de posiciones en este semestre.

El mercado peruano sigue expectante ante la situación de uno de los mejores extranjeros que pasó por nuestro país en la última década. El tiempo dirá si esta travesía en Colombia logra enderezarse o si la sombra de Universitario se vuelve cada vez más grande.

Rodrigo Ureña siendo fichaje de Millonarios de Colombia. (Foto: X).

