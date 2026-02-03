Rodrigo Ureña sigue sin encontrar tranquilidad tras su salida de Universitario, y ahora protagonizó un nuevo episodio negativo en el fútbol colombiano, donde fue expulsado defendiendo la camiseta de Millonarios en un partido clave del Torneo Apertura.

El volante chileno vio la tarjeta roja al minuto 86 del duelo ante Deportivo Independiente Medellín, luego de cometer una falta en la que sujetó por el hombro a su rival, acción que le costó la segunda tarjeta amarilla y, por ende, la expulsión automática.

La sanción dejó a Millonarios con 10 hombres en los minutos finales, justo cuando el equipo buscaba romper el empate y quedarse con los tres puntos en condición de local, complicando el cierre del encuentro.

Finalmente, el partido terminó 0-0, resultado que generó molestia entre los hinchas y la prensa colombiana, que apuntaron a la expulsión de Ureña como un factor determinante para que el equipo no pudiera sostener la presión ofensiva en el tramo final.

Rodrigo Ureña expulsado en Millonarios

Para Rodrigo Ureña, el episodio representa otro golpe en su etapa fuera de Universitario, ya que desde su llegada a Colombia ha tenido partidos irregulares y ahora suma una expulsión que lo dejará fuera de la siguiente jornada.

En ese contexto, el mediocampista chileno atraviesa un momento complejo, marcado por la falta de continuidad, sanciones y críticas, muy lejos de la imagen sólida que había construido en la Liga 1 como uno de los volantes más confiables del fútbol peruano.

Rodrigo Ureña posando para Millonarios. (Foto: Millonarios)

¿Cuánto dinero gana Rodrigo Ureña?

Rodrigo Ureña gana 40 mil dólares mensuales, según el último reporte de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 480 mil dólares.

¿Hasta cuándo Rodrigo Ureña tiene contrato con Millonarios?

Rodrigo Ureña tiene contrato oficial con Millonarios hasta diciembre del 2027, según el último informe de Transfermarkt. No hay que olvidar que el volante llegó procedente de Universitario, donde fue tricampeón de la Liga 1 de Perú.

Datos claves

Rodrigo Ureña fue expulsado por doble amarilla al minuto 86 ante Independiente Medellín.

El partido entre Millonarios y DIM finalizó con un empate 0-0 en Bogotá.

La sanción automática impedirá que el volante chileno juegue la siguiente jornada del torneo.

