¿Se posterga Alianza Lima vs. Alianza Atlético? ‘Vendaval’ lanzó contundente comunicado

Alianza Lima ya se prepara para enfrentar a 2 de Mayo el próximo miércoles 11 de febrero en lo que será el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026.

Publicidad

Publicidad

Tras este compromiso, los ‘íntimos’ tienen programado medirse con Alianza Atlético por la tercera jornada del Torneo Apertura, aunque recientemente surgió incertidumbre sobre la realización del encuentro debido a un comunicado que se difundió en redes sociales.

¿Alianza Lima vs. Alianza Atlético se postergará?

En ese contexto, Alianza Atlético se pronunció públicamente mediante su cuenta oficial de Twitter y aclaró que el duelo frente a Alianza Lima se jugará según lo programado, sin necesidad de postergación.

“La Asociación Deportiva Sullana – Club Sport Alianza Atlético, informa a la opinión pública que es totalmente falso el comunicado que viene circulando en redes sociales sobre una supuesta postergación del partido programado para el sábado 14 de febrero de 2026 ante el Club Alianza Lima”, señaló el elenco norteño.

Publicidad

Publicidad

En relación a esto, el equipo de Sullana aclaró que el comunicado que circuló en redes era falso, por lo que el cotejo se disputará con normalidad en la fecha y hora programadas.

“Dicha información no ha sido emitida por nuestra institución y corresponde a un documento alterado, por lo que constituye una noticia falsa. El partido ante Alianza Lima se mantiene programado conforme al fixture oficial. Exhortamos a nuestros hinchas y al público en general a informarse únicamente por nuestros canales oficiales”, agregaron.

ver también Mientras los hinchas de Alianza Lima lo cuestionan, la llamativa defensa que recibió Pablo Guede: “Los jugadores fallaron”

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Alianza Atlético?

De acuerdo a la programación, el duelo entre Alianza Lima y Alianza Atlético se llevará a cabo el sábado 14 de febrero, correspondiente a la tercera jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, en las instalaciones del estadio Mansiche de Trujillo a las 20:00 horas de Perú. El minuto a minuto estará disponible a través de la señal de L1 MAX.

DATOS CLAVES